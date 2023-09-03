https://ria.ru/20230903/sigarety-1893928026.html
Во Франции могут запретить продажу электронных сигарет
Во Франции могут запретить продажу электронных сигарет - РИА Новости, 03.09.2023
Во Франции могут запретить продажу электронных сигарет
Власти Франции планируют ввести запрет на одноразовые электронные сигареты для борьбы с ростом числа курильщиков, сообщила премьер-министр страны Элизабет Борн... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T13:54
2023-09-03T13:54
2023-09-03T14:35
в мире
франция
германия
бельгия
элизабет борн
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ПАРИЖ, 3 сен — РИА Новости. Власти Франции планируют ввести запрет на одноразовые электронные сигареты для борьбы с ростом числа курильщиков, сообщила премьер-министр страны Элизабет Борн в эфире радиостанции RTL."Табак — это 75 тысяч смертей в год, это колоссально. Правительство вскоре представит новый национальный план по борьбе с табакокурением, включающий в том числе запрет одноразовых электронных сигарет, известных как "паффы", которые способствуют развитию пагубных привычек у молодежи", — сказала глава правительства.По ее словам, во Франции наблюдается рост потребления табака и правительство примет меры по борьбе с табакокурением в рамках национального плана на 2023-2028 годы. При этом власти не станут поднимать цены на обычные сигареты. "Мы уже подняли налог на табак в этом году и не планируем этого делать в следующем", — отметила Борн.Французские СМИ сообщали, что власти могут вновь поднять цены на пачку сигарет до 12 евро (сейчас ее стоимость составляет 11 евро).В конце апреля Monde опубликовала обращение группы медиков и защитников экологии, призвавших немедленно ввести запрет на "паффы", появившиеся во Франции в 2021 году, из-за их вреда здоровью и окружающей среде. Как отметила газета, некоторые европейские страны, включая Германию, Бельгию и Ирландию, уже ввели аналогичный запрет. При этом сама Борн не подает хорошего примера молодежи. В июне она столкнулась с критикой оппозиции из-за того, что курила вейп прямо на заседании Нацсобрания, несмотря на действующий на это запрет. Фотографию премьера, курящей на заседании нижней палаты парламента, опубликовал в Twitter один из депутатов левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI). Борн и ранее замечали курящей в государственных учреждениях. В 2021 году ее, занимавшую тогда должность министра труда, запечатлел депутат-республиканец в момент, когда она курила, пока политик задавал ей вопрос. Согласно французскому законодательству, курение в общественных местах запрещено и карается штрафом в размере до 150 евро. Исключение составляют лишь заведения, открытые для широкой публики, но Национальное собрание закрыто для посетителей и, таким образом, Борн не имеет права там курить, уточняли СМИ.
https://ria.ru/20230606/sigarety-1876347988.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, франция, германия, бельгия, элизабет борн
В мире, Франция, Германия, Бельгия, Элизабет Борн
Во Франции могут запретить продажу электронных сигарет
Премьер Франции Борн: в стране могут запретить одноразовые электронные сигареты
ПАРИЖ, 3 сен — РИА Новости.
Власти Франции планируют ввести запрет на одноразовые электронные сигареты для борьбы с ростом числа курильщиков, сообщила премьер-министр страны Элизабет Борн в эфире радиостанции RTL
.
«
"Табак — это 75 тысяч смертей в год, это колоссально. Правительство вскоре представит новый национальный план по борьбе с табакокурением, включающий в том числе запрет одноразовых электронных сигарет, известных как "паффы", которые способствуют развитию пагубных привычек у молодежи", — сказала глава правительства.
По ее словам, во Франции наблюдается рост потребления табака и правительство примет меры по борьбе с табакокурением в рамках национального плана на 2023-2028 годы. При этом власти не станут поднимать цены на обычные сигареты.
"Мы уже подняли налог на табак в этом году и не планируем этого делать в следующем", — отметила Борн.
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Французские СМИ сообщали, что власти могут вновь поднять цены на пачку сигарет до 12 евро (сейчас ее стоимость составляет 11 евро).
В конце апреля Monde опубликовала обращение группы медиков и защитников экологии, призвавших немедленно ввести запрет на "паффы", появившиеся во Франции в 2021 году, из-за их вреда здоровью и окружающей среде. Как отметила газета, некоторые европейские страны, включая Германию
, Бельгию и Ирландию, уже ввели аналогичный запрет.
При этом сама Борн не подает хорошего примера молодежи. В июне она столкнулась с критикой оппозиции из-за того, что курила вейп прямо на заседании Нацсобрания, несмотря на действующий на это запрет. Фотографию премьера, курящей на заседании нижней палаты парламента, опубликовал в Twitter один из депутатов левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI). Борн и ранее замечали курящей в государственных учреждениях. В 2021 году ее, занимавшую тогда должность министра труда, запечатлел депутат-республиканец в момент, когда она курила, пока политик задавал ей вопрос.
Согласно французскому законодательству, курение в общественных местах запрещено и карается штрафом в размере до 150 евро. Исключение составляют лишь заведения, открытые для широкой публики, но Национальное собрание закрыто для посетителей и, таким образом, Борн не имеет права там курить, уточняли СМИ.
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