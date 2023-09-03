https://ria.ru/20230903/sigarety-1893928026.html

Во Франции могут запретить продажу электронных сигарет

Во Франции могут запретить продажу электронных сигарет - РИА Новости, 03.09.2023

Во Франции могут запретить продажу электронных сигарет

Власти Франции планируют ввести запрет на одноразовые электронные сигареты для борьбы с ростом числа курильщиков, сообщила премьер-министр страны Элизабет Борн... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T13:54

2023-09-03T13:54

2023-09-03T14:35

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элизабет борн

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ПАРИЖ, 3 сен — РИА Новости. Власти Франции планируют ввести запрет на одноразовые электронные сигареты для борьбы с ростом числа курильщиков, сообщила премьер-министр страны Элизабет Борн в эфире радиостанции RTL."Табак — это 75 тысяч смертей в год, это колоссально. Правительство вскоре представит новый национальный план по борьбе с табакокурением, включающий в том числе запрет одноразовых электронных сигарет, известных как "паффы", которые способствуют развитию пагубных привычек у молодежи", — сказала глава правительства.По ее словам, во Франции наблюдается рост потребления табака и правительство примет меры по борьбе с табакокурением в рамках национального плана на 2023-2028 годы. При этом власти не станут поднимать цены на обычные сигареты. "Мы уже подняли налог на табак в этом году и не планируем этого делать в следующем", — отметила Борн.Французские СМИ сообщали, что власти могут вновь поднять цены на пачку сигарет до 12 евро (сейчас ее стоимость составляет 11 евро).В конце апреля Monde опубликовала обращение группы медиков и защитников экологии, призвавших немедленно ввести запрет на "паффы", появившиеся во Франции в 2021 году, из-за их вреда здоровью и окружающей среде. Как отметила газета, некоторые европейские страны, включая Германию, Бельгию и Ирландию, уже ввели аналогичный запрет. При этом сама Борн не подает хорошего примера молодежи. В июне она столкнулась с критикой оппозиции из-за того, что курила вейп прямо на заседании Нацсобрания, несмотря на действующий на это запрет. Фотографию премьера, курящей на заседании нижней палаты парламента, опубликовал в Twitter один из депутатов левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI). Борн и ранее замечали курящей в государственных учреждениях. В 2021 году ее, занимавшую тогда должность министра труда, запечатлел депутат-республиканец в момент, когда она курила, пока политик задавал ей вопрос. Согласно французскому законодательству, курение в общественных местах запрещено и карается штрафом в размере до 150 евро. Исключение составляют лишь заведения, открытые для широкой публики, но Национальное собрание закрыто для посетителей и, таким образом, Борн не имеет права там курить, уточняли СМИ.

https://ria.ru/20230606/sigarety-1876347988.html

https://ria.ru/20230521/kurenie-1873187812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, германия, бельгия, элизабет борн