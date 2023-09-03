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В Госдуме предложили присвоить Шуфутинскому звание народного артиста - РИА Новости, 03.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:24 03.09.2023 (обновлено: 02:26 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/shufutinskiy-1893888846.html
В Госдуме предложили присвоить Шуфутинскому звание народного артиста
В Госдуме предложили присвоить Шуфутинскому звание народного артиста - РИА Новости, 03.09.2023
В Госдуме предложили присвоить Шуфутинскому звание народного артиста
Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов обратился к главе министерства культуры Ольге Любимовой с предложением присвоить Михаилу Шуфутинскому звание народного... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T02:24
2023-09-03T02:26
культура
михаил шуфутинский
борис чернышов (депутат)
госдума рф
культура
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов обратился к главе министерства культуры Ольге Любимовой с предложением присвоить Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. "Михаил Шуфутинский получил звание Заслуженного артиста после того, как к президенту обратился основатель ЛДПР Владимир Жириновский. С тех пор прошло больше 10 лет и 3 сентября для всех совершенно очевидно, что Михаил Захарович – абсолютно народный артист, в прямом смысле слова "народный"… Соответствующее (с просьбой о присвоении звания) обращение направил министру культуры РФ Ольге Любимовой", - сообщил Чернышов РИА Новости. Он отметил, что сейчас Шуфутинский - народный артист без звания, и это "необходимо исправить, поскольку власть должна слышать людей". Политик добавил, что артист занял "совершенно однозначную и заслуживающую уважения" позицию на фоне спецоперации и культуры отмены российских артистов на Западе, заявив, что "сейчас нельзя быть вдали от своей Родины".
https://ria.ru/20230413/shufutinskiy-1864106521.html
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михаил шуфутинский, борис чернышов (депутат), госдума рф, культура
Культура, Михаил Шуфутинский, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Культура
В Госдуме предложили присвоить Шуфутинскому звание народного артиста

Вице-спикер Госдумы предложил присвоить Шуфутинскому звание народного артиста

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПевец Михаил Шуфутинский
Певец Михаил Шуфутинский - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Певец Михаил Шуфутинский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов обратился к главе министерства культуры Ольге Любимовой с предложением присвоить Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России.
«
"Михаил Шуфутинский получил звание Заслуженного артиста после того, как к президенту обратился основатель ЛДПР Владимир Жириновский. С тех пор прошло больше 10 лет и 3 сентября для всех совершенно очевидно, что Михаил Захарович – абсолютно народный артист, в прямом смысле слова "народный"… Соответствующее (с просьбой о присвоении звания) обращение направил министру культуры РФ Ольге Любимовой", - сообщил Чернышов РИА Новости.
Он отметил, что сейчас Шуфутинский - народный артист без звания, и это "необходимо исправить, поскольку власть должна слышать людей".
Политик добавил, что артист занял "совершенно однозначную и заслуживающую уважения" позицию на фоне спецоперации и культуры отмены российских артистов на Западе, заявив, что "сейчас нельзя быть вдали от своей Родины".
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КультураМихаил ШуфутинскийБорис Чернышов (депутат)Госдума РФКультура
 
 
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