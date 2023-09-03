https://ria.ru/20230903/saratov-1893985972.html

СК в Саратовской области проверит сообщение о получивших ожоги подростках

СК в Саратовской области проверит сообщение о получивших ожоги подростках - РИА Новости, 03.09.2023

СК в Саратовской области проверит сообщение о получивших ожоги подростках

Следователи в Саратовской области проверяют сообщение о получении ожогов тремя подростками от загоревшейся горючей жидкости, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T23:50

2023-09-03T23:50

2023-09-03T23:50

происшествия

саратовская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 3 сен - РИА Новости. Следователи в Саратовской области проверяют сообщение о получении ожогов тремя подростками от загоревшейся горючей жидкости, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ. "Согласно данным, размещенным в СМИ, 3 сентября 2023 года в Ивантеевском районе Саратовской области трое несовершеннолетних получили ожоги в результате воспламенения горючей смеси в пластиковой бутылке. Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", - говорится в сообщении. Ранее местные СМИ писали, что двое мальчиков и девочка 14 лет во время игры в парке подожгли горючую смесь в пластиковой бутылке и получили ожоги.

https://ria.ru/20230824/nelegalnyy-1892029551.html

саратовская область

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происшествия, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)