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СК в Саратовской области проверит сообщение о получивших ожоги подростках
СК в Саратовской области проверит сообщение о получивших ожоги подростках - РИА Новости, 03.09.2023
СК в Саратовской области проверит сообщение о получивших ожоги подростках
Следователи в Саратовской области проверяют сообщение о получении ожогов тремя подростками от загоревшейся горючей жидкости, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T23:50
2023-09-03T23:50
2023-09-03T23:50
происшествия
саратовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 3 сен - РИА Новости. Следователи в Саратовской области проверяют сообщение о получении ожогов тремя подростками от загоревшейся горючей жидкости, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ. "Согласно данным, размещенным в СМИ, 3 сентября 2023 года в Ивантеевском районе Саратовской области трое несовершеннолетних получили ожоги в результате воспламенения горючей смеси в пластиковой бутылке. Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", - говорится в сообщении. Ранее местные СМИ писали, что двое мальчиков и девочка 14 лет во время игры в парке подожгли горючую смесь в пластиковой бутылке и получили ожоги.
https://ria.ru/20230824/nelegalnyy-1892029551.html
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происшествия, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК в Саратовской области проверит сообщение о получивших ожоги подростках
СК в Саратовской области проверит сообщение о получивших ожоги подростках