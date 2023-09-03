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Медведев рассказал о священном долге России
Медведев рассказал о священном долге России - РИА Новости, 03.09.2023
Медведев рассказал о священном долге России
Священный долг России, как и 80 лет назад, дать решительный отпор и одержать победу над теми, кто готов привести человечество к глобальной катастрофе, заявил... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T08:25
2023-09-03T08:25
2023-09-03T08:25
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япония
южно-сахалинск
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Священный долг России, как и 80 лет назад, дать решительный отпор и одержать победу над теми, кто готов привести человечество к глобальной катастрофе, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на мероприятиях в Южно-Сахалинске по случаю отмечаемого 3 сентября Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. "Уроки истории особенно важны сейчас. Вновь подняли голову те, кто хочет доминировать в мире, как и тогда в двадцатом веке, кто готов привести человечество к глобальной катастрофе. Как и 80 лет назад, наш священный долг, дать им самый решительный отпор и одержать победу", - сказал Медведев. Зампред Совбеза добавил, что День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны - это действительно поворотная точка в истории и особая памятная дата. Он отметил, что россияне чувствуют неразрывную связь с героями, которые избавили мир от фашизма, открыли для народов многих стран путь к свободному и созидательному развитию, к процветанию и благополучию.
https://ria.ru/20230902/kitay-1893841422.html
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россия, япония, южно-сахалинск, дмитрий медведев, в мире
Россия, Япония, Южно-Сахалинск, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев рассказал о священном долге России
Медведев назвал борьбу с нацизмом священным долгом России