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ПСБ открыл Центры уличного баскетбола в новых регионах России

ПСБ открыл Центры уличного баскетбола в новых регионах России - РИА Новости, 03.09.2023

ПСБ открыл Центры уличного баскетбола в новых регионах России

ПСБ открыл в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях Центры уличного баскетбола в рамках "Первого всероссийского... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T14:44

2023-09-03T14:44

2023-09-03T14:44

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. ПСБ открыл в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях Центры уличного баскетбола в рамках "Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям, сообщает пресс-служба банка. В торжественной церемонии открытия спортивного центра в Луганске приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, председатель ПСБ Петр Фрадков, врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, а также чемпион Европы, шестикратный чемпион России по баскетболу, трехкратный победитель баскетбольной Евролиги Алексей Саврасенко. Все Центры уличного баскетбола имеют удобное расположение, занимают площадь порядка 2 тысяч квадратных метров каждый и соответствуют всем стандартам международной федерации баскетбола (ФИБА), предоставляя возможность проводить соревнования любого уровня – от любительских до профессиональных. Каждый объект объединяет пять площадок для игры в баскетбол 3х3 с современным наливным покрытием, универсальной разметкой и трибунами для болельщиков, а также включает пространство для занятий гимнастикой с уличными тренажерами. Доступ на площадку открыт для всех желающих, говорится в сообщении. С открытием четырех новых площадок количество центров, возводимых в России по программе "ПСБ - Детям", достигло 17. Масштабный проект реализуется банком при поддержке Российской Федерации Баскетбола (РФБ) и регионов РФ с 2019 года, пояснили в пресс-службе. "Спорт – это неотъемлемый элемент активного и здорового образа жизни, он закаляет характер, укрепляет волю, прививает жажду к победе и учит действовать на результат как самостоятельно, так и в тесном взаимодействии с командой. ПСБ уделяет особое внимание развитию спортивной инфраструктуры в российских регионах и популяризации массового спорта в стране. Объединив усилия с руководством республик и областей, мы вместе создаем комфортную среду для жизни и досуга, и я уверен, что площадки станут центром притяжения для детей и взрослых, позволят играть, развиваться, станут трамплином для профессиональной карьеры ребят и первым шагом к олимпийским победам", – цитирует пресс-служба слова Петра Фрадкова.

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