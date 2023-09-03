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ПСБ открыл Центры уличного баскетбола в новых регионах России - РИА Новости, 03.09.2023
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14:44 03.09.2023
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ПСБ открыл Центры уличного баскетбола в новых регионах России
ПСБ открыл Центры уличного баскетбола в новых регионах России - РИА Новости, 03.09.2023
ПСБ открыл Центры уличного баскетбола в новых регионах России
ПСБ открыл в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях Центры уличного баскетбола в рамках "Первого всероссийского... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T14:44
2023-09-03T14:44
промсвязьбанк
псб (банк псб)
петр фрадков
олимпийские игры
россия
луганская народная республика
запорожская область
сергей кириенко
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. ПСБ открыл в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях Центры уличного баскетбола в рамках "Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям, сообщает пресс-служба банка. В торжественной церемонии открытия спортивного центра в Луганске приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, председатель ПСБ Петр Фрадков, врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, а также чемпион Европы, шестикратный чемпион России по баскетболу, трехкратный победитель баскетбольной Евролиги Алексей Саврасенко. Все Центры уличного баскетбола имеют удобное расположение, занимают площадь порядка 2 тысяч квадратных метров каждый и соответствуют всем стандартам международной федерации баскетбола (ФИБА), предоставляя возможность проводить соревнования любого уровня – от любительских до профессиональных. Каждый объект объединяет пять площадок для игры в баскетбол 3х3 с современным наливным покрытием, универсальной разметкой и трибунами для болельщиков, а также включает пространство для занятий гимнастикой с уличными тренажерами. Доступ на площадку открыт для всех желающих, говорится в сообщении. С открытием четырех новых площадок количество центров, возводимых в России по программе "ПСБ - Детям", достигло 17. Масштабный проект реализуется банком при поддержке Российской Федерации Баскетбола (РФБ) и регионов РФ с 2019 года, пояснили в пресс-службе. "Спорт – это неотъемлемый элемент активного и здорового образа жизни, он закаляет характер, укрепляет волю, прививает жажду к победе и учит действовать на результат как самостоятельно, так и в тесном взаимодействии с командой. ПСБ уделяет особое внимание развитию спортивной инфраструктуры в российских регионах и популяризации массового спорта в стране. Объединив усилия с руководством республик и областей, мы вместе создаем комфортную среду для жизни и досуга, и я уверен, что площадки станут центром притяжения для детей и взрослых, позволят играть, развиваться, станут трамплином для профессиональной карьеры ребят и первым шагом к олимпийским победам", – цитирует пресс-служба слова Петра Фрадкова.
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промсвязьбанк, псб (банк псб), петр фрадков, олимпийские игры, россия, луганская народная республика, запорожская область, сергей кириенко, леонид пасечник, российская федерация баскетбола (рфб)
Промсвязьбанк, ПСБ (Банк ПСБ), Петр Фрадков, Олимпийские игры, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Сергей Кириенко, Леонид Пасечник, Российская федерация баскетбола (РФБ)
ПСБ открыл Центры уличного баскетбола в новых регионах России

ПСБ открыл Центры уличного баскетбола в новых регионах России

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБаскетбол
Баскетбол - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. ПСБ открыл в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях Центры уличного баскетбола в рамках "Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям, сообщает пресс-служба банка.
В торжественной церемонии открытия спортивного центра в Луганске приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, председатель ПСБ Петр Фрадков, врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, а также чемпион Европы, шестикратный чемпион России по баскетболу, трехкратный победитель баскетбольной Евролиги Алексей Саврасенко.
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Все Центры уличного баскетбола имеют удобное расположение, занимают площадь порядка 2 тысяч квадратных метров каждый и соответствуют всем стандартам международной федерации баскетбола (ФИБА), предоставляя возможность проводить соревнования любого уровня – от любительских до профессиональных. Каждый объект объединяет пять площадок для игры в баскетбол 3х3 с современным наливным покрытием, универсальной разметкой и трибунами для болельщиков, а также включает пространство для занятий гимнастикой с уличными тренажерами. Доступ на площадку открыт для всех желающих, говорится в сообщении.
С открытием четырех новых площадок количество центров, возводимых в России по программе "ПСБ - Детям", достигло 17. Масштабный проект реализуется банком при поддержке Российской Федерации Баскетбола (РФБ) и регионов РФ с 2019 года, пояснили в пресс-службе.
"Спорт – это неотъемлемый элемент активного и здорового образа жизни, он закаляет характер, укрепляет волю, прививает жажду к победе и учит действовать на результат как самостоятельно, так и в тесном взаимодействии с командой. ПСБ уделяет особое внимание развитию спортивной инфраструктуры в российских регионах и популяризации массового спорта в стране. Объединив усилия с руководством республик и областей, мы вместе создаем комфортную среду для жизни и досуга, и я уверен, что площадки станут центром притяжения для детей и взрослых, позволят играть, развиваться, станут трамплином для профессиональной карьеры ребят и первым шагом к олимпийским победам", – цитирует пресс-служба слова Петра Фрадкова.
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ПромсвязьбанкПСБ (Банк ПСБ)Петр ФрадковОлимпийские игрыРоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьСергей КириенкоЛеонид ПасечникРоссийская федерация баскетбола (РФБ)
 
 
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