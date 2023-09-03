https://ria.ru/20230903/pozhary-1893901172.html
В России за сутки потушили 19 природных пожаров
В России за сутки потушили 19 природных пожаров - РИА Новости, 03.09.2023
В России за сутки потушили 19 природных пожаров
В России за сутки потушили 19 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T09:13
2023-09-03T09:13
2023-09-03T09:47
происшествия
россия
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893221719_0:240:3214:2048_1920x0_80_0_0_833ba5ee059a415c4b5e3d5434bd2da8.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В России за сутки потушили 19 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 02.09.2023 года в 11 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 19 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 360 гектаров", — говорится в публикации.К полуночи 3 сентября в России действовало 35 лесных пожаров на площади 6452 гектара, которые активно тушили.Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Якутии — там действуют 13 пожаров на 3692 гектарах.
https://ria.ru/20230831/pozhar-1893491742.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893221719_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_7a6dcc3ce0a8f45c496776407961ad6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 19 природных пожаров
Лесопожарные службы за сутки потушили 19 природных пожаров в России