https://ria.ru/20230903/pozhary-1893901172.html

В России за сутки потушили 19 природных пожаров

В России за сутки потушили 19 природных пожаров - РИА Новости, 03.09.2023

В России за сутки потушили 19 природных пожаров

В России за сутки потушили 19 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T09:13

2023-09-03T09:13

2023-09-03T09:47

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В России за сутки потушили 19 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 02.09.2023 года в 11 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 19 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 360 гектаров", — говорится в публикации.К полуночи 3 сентября в России действовало 35 лесных пожаров на площади 6452 гектара, которые активно тушили.Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Якутии — там действуют 13 пожаров на 3692 гектарах.

https://ria.ru/20230831/pozhar-1893491742.html

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2023

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происшествия, россия, природные пожары в россии