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В России за сутки потушили 19 природных пожаров - РИА Новости, 03.09.2023
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09:13 03.09.2023 (обновлено: 09:47 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/pozhary-1893901172.html
В России за сутки потушили 19 природных пожаров
В России за сутки потушили 19 природных пожаров - РИА Новости, 03.09.2023
В России за сутки потушили 19 природных пожаров
В России за сутки потушили 19 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T09:13
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происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В России за сутки потушили 19 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. &quot;По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 02.09.2023 года в 11 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 19 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 360 гектаров&quot;, — говорится в публикации.К полуночи 3 сентября в России действовало 35 лесных пожаров на площади 6452 гектара, которые активно тушили.Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Якутии — там действуют 13 пожаров на 3692 гектарах.
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 19 природных пожаров

Лесопожарные службы за сутки потушили 19 природных пожаров в России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПожарные вертолеты в районе тушения лесного пожара
Пожарные вертолеты в районе тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Пожарные вертолеты в районе тушения лесного пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В России за сутки потушили 19 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале.
«

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 02.09.2023 года в 11 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 19 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 360 гектаров", — говорится в публикации.

К полуночи 3 сентября в России действовало 35 лесных пожаров на площади 6452 гектара, которые активно тушили.
Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Якутии — там действуют 13 пожаров на 3692 гектарах.
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