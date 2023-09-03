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В Курской области после атаки ВСУ беспилотником загорелось нежилое здание - РИА Новости, 03.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:56 03.09.2023 (обновлено: 21:02 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/pozhar-1893975758.html
В Курской области после атаки ВСУ беспилотником загорелось нежилое здание
В Курской области после атаки ВСУ беспилотником загорелось нежилое здание - РИА Новости, 03.09.2023
В Курской области после атаки ВСУ беспилотником загорелось нежилое здание
Нежилое здание загорелось в Курчатове Курской области из-за атаки украинского беспилотника, возгорание потушено, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T20:56
2023-09-03T21:02
курская область
специальная военная операция на украине
роман старовойт
курчатов
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Нежилое здание загорелось в Курчатове Курской области из-за атаки украинского беспилотника, возгорание потушено, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."В результате атаки украинского беспилотника зафиксировано возгорание нежилого здания в городе Курчатове. Силами пожарных оно ликвидировано. Пострадавших нет, на месте работают силовые структуры", - написал Старовойт в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
курская область
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курская область, роман старовойт, курчатов
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Курчатов
В Курской области после атаки ВСУ беспилотником загорелось нежилое здание

В Курчатове Курской области после атаки БПЛА ВСУ загорелось нежилое здание

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Нежилое здание загорелось в Курчатове Курской области из-за атаки украинского беспилотника, возгорание потушено, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"В результате атаки украинского беспилотника зафиксировано возгорание нежилого здания в городе Курчатове. Силами пожарных оно ликвидировано. Пострадавших нет, на месте работают силовые структуры", - написал Старовойт в телеграм-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоман СтаровойтКурчатов
 
 
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