https://ria.ru/20230903/pozhar-1893975758.html

В Курской области после атаки ВСУ беспилотником загорелось нежилое здание

В Курской области после атаки ВСУ беспилотником загорелось нежилое здание - РИА Новости, 03.09.2023

В Курской области после атаки ВСУ беспилотником загорелось нежилое здание

Нежилое здание загорелось в Курчатове Курской области из-за атаки украинского беспилотника, возгорание потушено, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T20:56

2023-09-03T20:56

2023-09-03T21:02

курская область

специальная военная операция на украине

роман старовойт

курчатов

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Нежилое здание загорелось в Курчатове Курской области из-за атаки украинского беспилотника, возгорание потушено, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."В результате атаки украинского беспилотника зафиксировано возгорание нежилого здания в городе Курчатове. Силами пожарных оно ликвидировано. Пострадавших нет, на месте работают силовые структуры", - написал Старовойт в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

курская область

курчатов

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курская область, роман старовойт, курчатов