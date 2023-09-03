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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 03.09.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские войска на южно-донецком направлении уничтожили более 125 украинских военнослужащих, бронемашину и два автомобиля, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T13:24
2023-09-03T13:24
2023-09-03T13:32
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
запорожская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские войска на южно-донецком направлении уничтожили более 125 украинских военнослужащих, бронемашину и два автомобиля, сообщили в Минобороны РФ.По данным военного ведомства, на южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники 38-й и 36-й бригад морской пехоты украинских войск в районах населенных пунктов Шевченко ДНР и Левадное Запорожской области."Уничтожено свыше 125 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.
донецкая народная республика
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 125 военных на Южно-Донецком направлении