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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 03.09.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские войска на южно-донецком направлении уничтожили более 125 украинских военнослужащих, бронемашину и два автомобиля, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T13:24

2023-09-03T13:24

2023-09-03T13:32

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

запорожская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские войска на южно-донецком направлении уничтожили более 125 украинских военнослужащих, бронемашину и два автомобиля, сообщили в Минобороны РФ.По данным военного ведомства, на южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники 38-й и 36-й бригад морской пехоты украинских войск в районах населенных пунктов Шевченко ДНР и Левадное Запорожской области."Уничтожено свыше 125 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.

донецкая народная республика

запорожская область

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)