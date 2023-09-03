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СМИ: раскол в G20 из-за Украины осложнит председательство Бразилии - РИА Новости, 03.09.2023
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18:14 03.09.2023 (обновлено: 21:37 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/politika-1893958258.html
СМИ: раскол в G20 из-за Украины осложнит председательство Бразилии
СМИ: раскол в G20 из-за Украины осложнит председательство Бразилии - РИА Новости, 03.09.2023
СМИ: раскол в G20 из-за Украины осложнит председательство Бразилии
Бразилия понимает всю сложность и дополнительную ответственность, которые украинский конфликт наложит на плечи бразильского председательства в G20, сообщает... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T18:14
2023-09-03T21:37
в мире
бразилия
европа
индия
большая двадцатка
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Бразилия понимает всю сложность и дополнительную ответственность, которые украинский конфликт наложит на плечи бразильского председательства в G20, сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на источники. Как отмечает телеканал, раскол между странами G20 из-за украинского конфликта создаст "серьезный дипломатический вызов для Бразилии". "Итамарати (штаб-квартира МИД Бразилии) прекрасно понимает всю сложность и дополнительную ответственность, которую раскол блока и конфликт в Европе возложит на бразильское председательство", — говорится в сообщении телеканала со ссылкой на неназванного бразильского посла. Как отмечает источник, сложности были бы неизбежны для любой председательствующей страны, потому что G20 мало чем может повлиять на решение конфликта. "У Бразилии может появиться возможность расширить свое международное пространство, если сможет использовать саммит для уменьшения разногласий между странами-членами", — сказал телеканалу другой источник. По данным телеканала, Бразилия уже выбрала три вопроса в качестве приоритетных для бразильского председательства в G20: борьба с неравенством в мире, борьба с изменением климата и продвижение глубоких реформ в системах глобального управления. При этом телеканал отмечает, что эти повестки дня неизбежно должны будут освободить место для споров между странами, прямо или косвенно вовлеченными в конфликт на Украине. Председательство в "Большой двадцатке" Бразилия перехватит после заключительного саммита, который состоится в столице Индии 9-10 сентября. В свою очередь, Индия в период председательства проведет более 200 встреч в рамках группы.
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в мире, бразилия, европа, индия, большая двадцатка
В мире, Бразилия, Европа, Индия, Большая двадцатка
СМИ: раскол в G20 из-за Украины осложнит председательство Бразилии

CNN Brasil: раскол в G20 из-за Украины осложнит председательство Бразилии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип G20
Логотип G20 - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Бразилия понимает всю сложность и дополнительную ответственность, которые украинский конфликт наложит на плечи бразильского председательства в G20, сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на источники.
Как отмечает телеканал, раскол между странами G20 из-за украинского конфликта создаст "серьезный дипломатический вызов для Бразилии".
"Итамарати (штаб-квартира МИД Бразилии) прекрасно понимает всю сложность и дополнительную ответственность, которую раскол блока и конфликт в Европе возложит на бразильское председательство", — говорится в сообщении телеканала со ссылкой на неназванного бразильского посла.
Как отмечает источник, сложности были бы неизбежны для любой председательствующей страны, потому что G20 мало чем может повлиять на решение конфликта. "У Бразилии может появиться возможность расширить свое международное пространство, если сможет использовать саммит для уменьшения разногласий между странами-членами", — сказал телеканалу другой источник.
По данным телеканала, Бразилия уже выбрала три вопроса в качестве приоритетных для бразильского председательства в G20: борьба с неравенством в мире, борьба с изменением климата и продвижение глубоких реформ в системах глобального управления. При этом телеканал отмечает, что эти повестки дня неизбежно должны будут освободить место для споров между странами, прямо или косвенно вовлеченными в конфликт на Украине.
Председательство в "Большой двадцатке" Бразилия перехватит после заключительного саммита, который состоится в столице Индии 9-10 сентября. В свою очередь, Индия в период председательства проведет более 200 встреч в рамках группы.
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