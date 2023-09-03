https://ria.ru/20230903/pogoda-1893901734.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 03.09.2023

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачно с прояснениями, без существенных осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T09:25

2023-09-03T09:25

2023-09-03T09:25

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

общество

погода

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без существенных осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что погода в столичном регионе в воскресенье обусловится влиянием гребня антициклона с запада, благодаря чему существенных осадков не ожидается, из облаков будет выглядывать солнце и воздух лучше прогреется. "Поэтому будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Москве плюс 20-22 градуса, в Подмосковье плюс 18-23 градуса. Это августовские температуры, несмотря на то, что сегодня 3 сентября", - сказал Тишковец. Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба. Также Тишковец добавил, что сегодня будут магнитные бури.

https://ria.ru/20230901/zima-1893743554.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, общество, погода