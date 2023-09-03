https://ria.ru/20230903/pogoda-1893901734.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 03.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачно с прояснениями, без существенных осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T09:25
2023-09-03T09:25
2023-09-03T09:25
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
общество
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893671385_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_36a1a342536daee3f76f2709d602e4ff.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без существенных осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что погода в столичном регионе в воскресенье обусловится влиянием гребня антициклона с запада, благодаря чему существенных осадков не ожидается, из облаков будет выглядывать солнце и воздух лучше прогреется. "Поэтому будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Москве плюс 20-22 градуса, в Подмосковье плюс 18-23 градуса. Это августовские температуры, несмотря на то, что сегодня 3 сентября", - сказал Тишковец. Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба. Также Тишковец добавил, что сегодня будут магнитные бури.
https://ria.ru/20230901/zima-1893743554.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893671385_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5e86e51d95c0bfb0b03348d6befeed38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, общество, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Общество, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидается августовская температура
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без существенных осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик пояснил, что погода в столичном регионе в воскресенье обусловится влиянием гребня антициклона с запада, благодаря чему существенных осадков не ожидается, из облаков будет выглядывать солнце и воздух лучше прогреется.
"Поэтому будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Москве плюс 20-22 градуса, в Подмосковье
плюс 18-23 градуса. Это августовские температуры, несмотря на то, что сегодня 3 сентября", - сказал Тишковец.
Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба.
Также Тишковец добавил, что сегодня будут магнитные бури.
Зима в России не будет соответствовать статусу "русская", сообщил синоптик