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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 03.09.2023
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09:25 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/pogoda-1893901734.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 03.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачно с прояснениями, без существенных осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T09:25
2023-09-03T09:25
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
общество
погода
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без существенных осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что погода в столичном регионе в воскресенье обусловится влиянием гребня антициклона с запада, благодаря чему существенных осадков не ожидается, из облаков будет выглядывать солнце и воздух лучше прогреется. "Поэтому будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Москве плюс 20-22 градуса, в Подмосковье плюс 18-23 градуса. Это августовские температуры, несмотря на то, что сегодня 3 сентября", - сказал Тишковец. Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба. Также Тишковец добавил, что сегодня будут магнитные бури.
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москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, общество, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Общество, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидается августовская температура

© РИА Новости / Леонид ФедоровПлощадь Гагарина
Площадь Гагарина - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Леонид Федоров
Площадь Гагарина. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без существенных осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик пояснил, что погода в столичном регионе в воскресенье обусловится влиянием гребня антициклона с запада, благодаря чему существенных осадков не ожидается, из облаков будет выглядывать солнце и воздух лучше прогреется.
"Поэтому будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Москве плюс 20-22 градуса, в Подмосковье плюс 18-23 градуса. Это августовские температуры, несмотря на то, что сегодня 3 сентября", - сказал Тишковец.
Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба.
Также Тишковец добавил, что сегодня будут магнитные бури.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецОбществоПогода
 
 
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