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Трутнев поручил создать меры предупреждения паводков в Приморье - РИА Новости, 03.09.2023
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14:11 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/pavodki-1893929836.html
Трутнев поручил создать меры предупреждения паводков в Приморье
Трутнев поручил создать меры предупреждения паводков в Приморье - РИА Новости, 03.09.2023
Трутнев поручил создать меры предупреждения паводков в Приморье
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев после наводнения в Приморье поручил профильным министерствам в течение двух недель разработать меры... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T14:11
2023-09-03T14:11
происшествия
жилье
уссурийск
россия
юрий трутнев
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев после наводнения в Приморье поручил профильным министерствам в течение двух недель разработать меры предупреждения ЧС. "Нужен целый комплекс мер, направленных на предупреждение ЧС… Попросил все министерства - сегодня присутствовал достаточно широкий перечень федеральных министерств – в течение двух недель предоставить план, как делать так, чтобы у нас не уплывали мосты, не рушились дамбы, не падали ЛЭП. Чтобы было как можно меньше ущерба", - сказал Трутнев журналистам по итогам совещания по теме паводка в Приморье. Он отметил, что в том числе передал минтрансу РФ вопросы о состоянии мостов. Также он отметил, что ведомство должно разобраться с дамбами. "Мы договорились, что каждое ведомство по своему направлению проанализирует, предложит меры предупреждения ЧС, а не только ликвидации их последствий", - отметил Трутнев. В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов и множество дорог. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. С 25 августа в Приморье действует режим ЧС федерального характера. Тогда глава Приморья Олег Кожемяко оценивал предварительный ущерб от наводнения в 7 миллиардов рублей. После этого южный циклон 29 августа вновь обрушил ливни на Приморье, снова отрезало десятки населенных пунктов, больше всего пострадал юг региона. Утром 12 августа река Раздольная затопила Уссурийск в Приморье и прорвала дамбу. Прокуратура сообщала, что после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить.
https://ria.ru/20230903/primore-1893928217.html
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происшествия, жилье, уссурийск, россия, юрий трутнев, олег кожемяко
Происшествия, Жилье, Уссурийск, Россия, Юрий Трутнев, Олег Кожемяко
Трутнев поручил создать меры предупреждения паводков в Приморье

Трутнев поручил создать меры предупреждения ЧС из-за паводка в Приморье

© Фото : пресс-служба губернатора ПриморьяПодтопленный поселок в Приморье
Подтопленный поселок в Приморье - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Приморья
Подтопленный поселок в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев после наводнения в Приморье поручил профильным министерствам в течение двух недель разработать меры предупреждения ЧС.
"Нужен целый комплекс мер, направленных на предупреждение ЧС… Попросил все министерства - сегодня присутствовал достаточно широкий перечень федеральных министерств – в течение двух недель предоставить план, как делать так, чтобы у нас не уплывали мосты, не рушились дамбы, не падали ЛЭП. Чтобы было как можно меньше ущерба", - сказал Трутнев журналистам по итогам совещания по теме паводка в Приморье.
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Он отметил, что в том числе передал минтрансу РФ вопросы о состоянии мостов. Также он отметил, что ведомство должно разобраться с дамбами.
"Мы договорились, что каждое ведомство по своему направлению проанализирует, предложит меры предупреждения ЧС, а не только ликвидации их последствий", - отметил Трутнев.
В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов и множество дорог. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. С 25 августа в Приморье действует режим ЧС федерального характера. Тогда глава Приморья Олег Кожемяко оценивал предварительный ущерб от наводнения в 7 миллиардов рублей. После этого южный циклон 29 августа вновь обрушил ливни на Приморье, снова отрезало десятки населенных пунктов, больше всего пострадал юг региона.
Утром 12 августа река Раздольная затопила Уссурийск в Приморье и прорвала дамбу. Прокуратура сообщала, что после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить.
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ПроисшествияЖильеУссурийскРоссияЮрий ТрутневОлег Кожемяко
 
 
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