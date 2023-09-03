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У детеныша панды из Московского зоопарка появляется черно-белый окрас

У детеныша панды из Московского зоопарка появляется черно-белый окрас - РИА Новости, 03.09.2023

У детеныша панды из Московского зоопарка появляется черно-белый окрас

У детеныша большой панды из Московского зоопарка постепенно появляется характерный черно-белый окрас, сообщила генеральный директор Светлана Акулова в... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T09:51

2023-09-03T09:51

2023-09-03T10:26

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. У детеныша большой панды из Московского зоопарка постепенно появляется характерный черно-белый окрас, сообщила генеральный директор Светлана Акулова в Telegram-канале."Малыш растет — и с каждым днем все заметнее привычный окрас большой панды. Темнеют ушки, появляются характерные темные кольца вокруг глаз, понемногу чернеет шерстка на лапках", — заявила гендиректор зоопарка.По ее словам, и самой шерстки у детеныша большой панды становится все больше."Скоро наш розовый дракончик станет совсем черно-белым медведем", — подчеркнула Акулова.О рождении в Московском зоопарке первого в истории России детеныша большой панды сообщил в конце августа мэр города Сергей Собянин. Жуи и Диндин "познакомились" друг с другом этой весной и сразу нашли общий язык.

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москва, светлана акулова, московский зоопарк, сергей собянин, россия, общество