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У детеныша панды из Московского зоопарка появляется черно-белый окрас - РИА Новости, 03.09.2023
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09:51 03.09.2023 (обновлено: 10:26 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/panda-1893904312.html
У детеныша панды из Московского зоопарка появляется черно-белый окрас
У детеныша панды из Московского зоопарка появляется черно-белый окрас - РИА Новости, 03.09.2023
У детеныша панды из Московского зоопарка появляется черно-белый окрас
У детеныша большой панды из Московского зоопарка постепенно появляется характерный черно-белый окрас, сообщила генеральный директор Светлана Акулова в... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T09:51
2023-09-03T10:26
хорошие новости
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светлана акулова
московский зоопарк
сергей собянин
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. У детеныша большой панды из Московского зоопарка постепенно появляется характерный черно-белый окрас, сообщила генеральный директор Светлана Акулова в Telegram-канале.&quot;Малыш растет — и с каждым днем все заметнее привычный окрас большой панды. Темнеют ушки, появляются характерные темные кольца вокруг глаз, понемногу чернеет шерстка на лапках&quot;, — заявила гендиректор зоопарка.По ее словам, и самой шерстки у детеныша большой панды становится все больше."Скоро наш розовый дракончик станет совсем черно-белым медведем", — подчеркнула Акулова.О рождении в Московском зоопарке первого в истории России детеныша большой панды сообщил в конце августа мэр города Сергей Собянин. Жуи и Диндин "познакомились" друг с другом этой весной и сразу нашли общий язык.
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москва, светлана акулова, московский зоопарк, сергей собянин, россия, общество
Хорошие новости, Москва, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Сергей Собянин, Россия, Общество
У детеныша панды из Московского зоопарка появляется черно-белый окрас

У малыша панды из Московского зоопарка постепенно появляется черно-белый окрас

© Фото : Пресс-служба Московского зоопаркаПанда с детенышем в Московском зоопарке
Панда с детенышем в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© Фото : Пресс-служба Московского зоопарка
Панда с детенышем в Московском зоопарке
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. У детеныша большой панды из Московского зоопарка постепенно появляется характерный черно-белый окрас, сообщила генеральный директор Светлана Акулова в Telegram-канале.
«

"Малыш растет — и с каждым днем все заметнее привычный окрас большой панды. Темнеют ушки, появляются характерные темные кольца вокруг глаз, понемногу чернеет шерстка на лапках", — заявила гендиректор зоопарка.

По ее словам, и самой шерстки у детеныша большой панды становится все больше.
"Скоро наш розовый дракончик станет совсем черно-белым медведем", — подчеркнула Акулова.
О рождении в Московском зоопарке первого в истории России детеныша большой панды сообщил в конце августа мэр города Сергей Собянин. Жуи и Диндин "познакомились" друг с другом этой весной и сразу нашли общий язык.
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Хорошие новостиМоскваСветлана АкуловаМосковский зоопаркСергей СобянинРоссияОбщество
 
 
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