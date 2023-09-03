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На Тайване умер охранник, проработавший 42 дня без выходных - РИА Новости, 03.09.2023
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06:48 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/okhrannik-1893893653.html
На Тайване умер охранник, проработавший 42 дня без выходных
На Тайване умер охранник, проработавший 42 дня без выходных - РИА Новости, 03.09.2023
На Тайване умер охранник, проработавший 42 дня без выходных
Семья охранника из тайваньского города Гаосюн, который скончался, проработав 42 дня подряд без выходных, получит компенсацию от его работодателя в размере около РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T06:48
2023-09-03T06:48
в мире
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ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Семья охранника из тайваньского города Гаосюн, который скончался, проработав 42 дня подряд без выходных, получит компенсацию от его работодателя в размере около 890 тысяч тайваньских долларов (27,9 тысячи долларов США), следует из постановления окружного суда города Гаосюн. Документы суда свидетельствуют, что мужчина по фамилии Сюй приступил к работе охранником в парке Formosa Wang Brothers 11 июня 2020 года, 27 ноября того же года он внезапно потерял сознание на работе, а через три дня скончался от геморрагического инсульта. Семья скончавшегося мужчины подала в суд, требуя компенсации в размере 1,49 миллиона тайваньских долларов (46,7 тысячи долларов), поскольку до того, как он потерял сознание, Сюй работал в ночную смену 42 дня без выходных, от 10,5 до 12 часов каждый день. Работодатель в свою защиту заявил, что мужчине нужно было дежурить всего два часа в день, когда он делал обход парка, после чего он мог отдыхать. Но судья заявил, что все время, когда скончавшийся находился на рабочем месте, по-прежнему считается рабочим. В решении суда говорится, что с 27 октября по 25 ноября 2020 года Сюй отработал 107,5 часов сверхурочно, при этом, согласно закону, максимальное время сверхурочной работы не должно превышать 46 часов в месяц. Суд также установил, что при заполнении формы о состоянии здоровья перед тем, как приступить к работе, Сюй скрыл, что у него гипертония, и, по мнению судьи, заболевание могло способствовать смерти охранника. Но вместе с тем судья добавил, что, хотя Сюй и не раскрыл своих проблем со здоровьем, его работодатель все равно должен принимать во внимание влияние, которое работа в ночные смены и продолжительный рабочий день могут оказать на здоровье людей, и принять меры для обеспечения безопасной рабочей среды для сотрудников.
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в мире, гаосюн, тайвань, сша
В мире, Гаосюн, Тайвань, США
На Тайване умер охранник, проработавший 42 дня без выходных

Семье умершего после 42 дней без выходных охранника на Тайване дадут компенсацию

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид на прибрежную часть города Гаосюн
Вид на прибрежную часть города Гаосюн - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид на прибрежную часть города Гаосюн. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Семья охранника из тайваньского города Гаосюн, который скончался, проработав 42 дня подряд без выходных, получит компенсацию от его работодателя в размере около 890 тысяч тайваньских долларов (27,9 тысячи долларов США), следует из постановления окружного суда города Гаосюн.
Документы суда свидетельствуют, что мужчина по фамилии Сюй приступил к работе охранником в парке Formosa Wang Brothers 11 июня 2020 года, 27 ноября того же года он внезапно потерял сознание на работе, а через три дня скончался от геморрагического инсульта.
Семья скончавшегося мужчины подала в суд, требуя компенсации в размере 1,49 миллиона тайваньских долларов (46,7 тысячи долларов), поскольку до того, как он потерял сознание, Сюй работал в ночную смену 42 дня без выходных, от 10,5 до 12 часов каждый день.
Работодатель в свою защиту заявил, что мужчине нужно было дежурить всего два часа в день, когда он делал обход парка, после чего он мог отдыхать. Но судья заявил, что все время, когда скончавшийся находился на рабочем месте, по-прежнему считается рабочим.
В решении суда говорится, что с 27 октября по 25 ноября 2020 года Сюй отработал 107,5 часов сверхурочно, при этом, согласно закону, максимальное время сверхурочной работы не должно превышать 46 часов в месяц.
Суд также установил, что при заполнении формы о состоянии здоровья перед тем, как приступить к работе, Сюй скрыл, что у него гипертония, и, по мнению судьи, заболевание могло способствовать смерти охранника. Но вместе с тем судья добавил, что, хотя Сюй и не раскрыл своих проблем со здоровьем, его работодатель все равно должен принимать во внимание влияние, которое работа в ночные смены и продолжительный рабочий день могут оказать на здоровье людей, и принять меры для обеспечения безопасной рабочей среды для сотрудников.
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