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В Москве ограбили квартиру Юлии Рутберг - РИА Новости, 04.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:59 03.09.2023 (обновлено: 08:47 04.09.2023)
https://ria.ru/20230903/ograblenie-1893976075.html
В Москве ограбили квартиру Юлии Рутберг
В Москве ограбили квартиру Юлии Рутберг - РИА Новости, 04.09.2023
В Москве ограбили квартиру Юлии Рутберг
В Москве ограбили квартиру народной артистки России Юлии Рутберг, об этом она сообщила РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-03T20:59
2023-09-04T08:47
происшествия
москва
иркутск
юлия рутберг
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Москве ограбили квартиру народной артистки России Юлии Рутберг, об этом она сообщила РИА Новости."Да, меня ограбили", — сказала собеседница агентства. По словам актрисы, сейчас она находится в Иркутске. "У меня пять часов разница (с Москвой. — Прим. ред.), мне завтра вылетать решать проблемы, я сутки уже не спала", — добавила она.Рутберг наиболее известна по ролям в сериалах "Каменская", "Не родись красивой", "Икра", "Доктор Краснов".
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происшествия, москва, иркутск, юлия рутберг
Происшествия, Москва, Иркутск, Юлия Рутберг, Культура
В Москве ограбили квартиру Юлии Рутберг

В Москве ограбили квартиру Юлии Рутберг

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАктриса театра и кино Юлия Рутберг
Актриса театра и кино Юлия Рутберг - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Актриса театра и кино Юлия Рутберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Москве ограбили квартиру народной артистки России Юлии Рутберг, об этом она сообщила РИА Новости.
"Да, меня ограбили", — сказала собеседница агентства.
По словам актрисы, сейчас она находится в Иркутске.
"У меня пять часов разница (с Москвой. — Прим. ред.), мне завтра вылетать решать проблемы, я сутки уже не спала", — добавила она.
Рутберг наиболее известна по ролям в сериалах "Каменская", "Не родись красивой", "Икра", "Доктор Краснов".
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15 августа, 23:15
 
КультураПроисшествияМоскваИркутскЮлия Рутберг
 
 
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