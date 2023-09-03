https://ria.ru/20230903/ograblenie-1893976075.html
В Москве ограбили квартиру Юлии Рутберг
В Москве ограбили квартиру Юлии Рутберг - РИА Новости, 04.09.2023
В Москве ограбили квартиру Юлии Рутберг
В Москве ограбили квартиру народной артистки России Юлии Рутберг, об этом она сообщила РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-03T20:59
2023-09-03T20:59
2023-09-04T08:47
происшествия
москва
иркутск
юлия рутберг
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869462185_0:191:2962:1857_1920x0_80_0_0_e3aca0ba8b760ebd4b7dc39b8d73b550.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Москве ограбили квартиру народной артистки России Юлии Рутберг, об этом она сообщила РИА Новости."Да, меня ограбили", — сказала собеседница агентства. По словам актрисы, сейчас она находится в Иркутске. "У меня пять часов разница (с Москвой. — Прим. ред.), мне завтра вылетать решать проблемы, я сутки уже не спала", — добавила она.Рутберг наиболее известна по ролям в сериалах "Каменская", "Не родись красивой", "Икра", "Доктор Краснов".
https://ria.ru/20230815/ograblenie-1890312739.html
москва
иркутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869462185_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_335e6e8fe0db400359ad93f7a9476bc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, иркутск, юлия рутберг
Происшествия, Москва, Иркутск, Юлия Рутберг, Культура
В Москве ограбили квартиру Юлии Рутберг
В Москве ограбили квартиру Юлии Рутберг
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Москве ограбили квартиру народной артистки России Юлии Рутберг, об этом она сообщила РИА Новости.
"Да, меня ограбили", — сказала собеседница агентства.
По словам актрисы, сейчас она находится в Иркутске.
"У меня пять часов разница (с Москвой. — Прим. ред.), мне завтра вылетать решать проблемы, я сутки уже не спала", — добавила она.
Рутберг наиболее известна по ролям в сериалах "Каменская", "Не родись красивой", "Икра", "Доктор Краснов".
СМИ: в Подмосковье ограбили дом вдовы Александра Градского