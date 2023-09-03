https://ria.ru/20230903/ograblenie-1893976075.html

В Москве ограбили квартиру Юлии Рутберг

В Москве ограбили квартиру Юлии Рутберг - РИА Новости, 04.09.2023

В Москве ограбили квартиру Юлии Рутберг

В Москве ограбили квартиру народной артистки России Юлии Рутберг, об этом она сообщила РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-03T20:59

2023-09-03T20:59

2023-09-04T08:47

происшествия

москва

иркутск

юлия рутберг

культура

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Москве ограбили квартиру народной артистки России Юлии Рутберг, об этом она сообщила РИА Новости."Да, меня ограбили", — сказала собеседница агентства. По словам актрисы, сейчас она находится в Иркутске. "У меня пять часов разница (с Москвой. — Прим. ред.), мне завтра вылетать решать проблемы, я сутки уже не спала", — добавила она.Рутберг наиболее известна по ролям в сериалах "Каменская", "Не родись красивой", "Икра", "Доктор Краснов".

https://ria.ru/20230815/ograblenie-1890312739.html

москва

иркутск

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, иркутск, юлия рутберг