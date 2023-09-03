https://ria.ru/20230903/obstrely-1893895021.html

Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Донецк - РИА Новости, 03.09.2023

Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и районы Донецка, выпустив 21 снаряд натовского калибра 155 миллиметров, сообщает в своем телеграм-канале... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T07:24

2023-09-03T07:24

2023-09-03T07:28

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

горловка

сцкк

нато

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и районы Донецка, выпустив 21 снаряд натовского калибра 155 миллиметров, сообщает в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.15 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров ...06.25 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 06.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский и Калининский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство. Кроме того, представительство сообщило, что в 06.55 по Донецку (Петровский район) было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 07.00 по населенному пункту Зайцево было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, и в 07.00 по Петровскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893893408.html

донецк

петровский район

горловка

россия

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донецк, петровский район, горловка, сцкк, нато, россия, происшествия