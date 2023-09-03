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ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 03.09.2023

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска в 02.25 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает в своем телеграм-канале... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T02:31

2023-09-03T02:31

2023-09-03T02:43

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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происшествия

нато

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Украинские войска в 02.25 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02.25 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", — сообщает представительство.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.В последнее время ВСУ используют для атак кассетные боеприпасы, которые киевский режим получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230902/spetsoperatsiya-1893877818.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, россия, происшествия, нато