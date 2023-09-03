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ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 03.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:31 03.09.2023 (обновлено: 02:43 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/obstrely-1893889096.html
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 03.09.2023
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска в 02.25 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает в своем телеграм-канале... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T02:31
2023-09-03T02:43
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
россия
происшествия
нато
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Украинские войска в 02.25 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).&quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02.25 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)&quot;, — сообщает представительство.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.В последнее время ВСУ используют для атак кассетные боеприпасы, которые киевский режим получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230902/spetsoperatsiya-1893877818.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, россия, происшествия, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Происшествия, НАТО
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

СЦКК: украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Донецку

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Украинские войска в 02.25 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02.25 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", — сообщает представительство.

Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
В последнее время ВСУ используют для атак кассетные боеприпасы, которые киевский режим получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссияПроисшествияНАТО
 
 
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