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Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 03.09.2023
Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили 4 кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T19:37
2023-09-03T19:37
2023-09-03T19:37
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 4 кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.10 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 19.15 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, сообщается, что украинские войска с 17.00 до 19.20 выпустили 22 снаряда калибра 155 миллиметров. По Горловке украинские войска за то же время выпустили 6 снарядов того же калибра. В 19.20, по данным представительства, украинские войска выпустили 3 снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. В 19.25 выпущено 4 снаряда того же калибра по Ясиноватой. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку