https://ria.ru/20230903/obstrel-1893912808.html

При обстреле Макеевки получил повреждения дом

При обстреле Макеевки получил повреждения дом - РИА Новости, 03.09.2023

При обстреле Макеевки получил повреждения дом

Остекленение двухэтажного дома в Макеевке (ДНР) пострадало из-за обстрела, сообщил мэр города Владислав Ключаров в Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T11:32

2023-09-03T11:32

2023-09-03T11:32

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Остекленение двухэтажного дома в Макеевке (ДНР) пострадало из-за обстрела, сообщил мэр города Владислав Ключаров в Telegram-канале. "Черногвардейский район подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. В результате повреждения получил двухэтажный дом... Предварительно, без пострадавших", - написал Ключаров. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в течение утра по Червоногвардейскому району Макеевки было выпущено 10 снарядов "натовского" калибра 155 мм.

https://ria.ru/20230902/obstrel-1893870954.html

макеевка

донецкая народная республика

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макеевка, донецкая народная республика, происшествия