https://ria.ru/20230903/obstrel-1893912808.html
При обстреле Макеевки получил повреждения дом
При обстреле Макеевки получил повреждения дом - РИА Новости, 03.09.2023
При обстреле Макеевки получил повреждения дом
Остекленение двухэтажного дома в Макеевке (ДНР) пострадало из-за обстрела, сообщил мэр города Владислав Ключаров в Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T11:32
2023-09-03T11:32
2023-09-03T11:32
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Остекленение двухэтажного дома в Макеевке (ДНР) пострадало из-за обстрела, сообщил мэр города Владислав Ключаров в Telegram-канале. "Черногвардейский район подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. В результате повреждения получил двухэтажный дом... Предварительно, без пострадавших", - написал Ключаров. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в течение утра по Червоногвардейскому району Макеевки было выпущено 10 снарядов "натовского" калибра 155 мм.
https://ria.ru/20230902/obstrel-1893870954.html
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макеевка, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле Макеевки получил повреждения дом
Мэр Макеевки Ключаров сообщил о повреждении двухэтажного дома из-за обстрела ВСУ