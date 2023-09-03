Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку десятью крупнокалиберными снарядами
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВыбитые окна городской больницы в результате обстрела ВСУ города Макеевки
Выбитые окна городской больницы в результате обстрела ВСУ города Макеевки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут выпустили 10 снарядов калибра 155 миллиметров по Макеевке в ДНР, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 10:00 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров; 10:05 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров; 10:10 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров; 10:30 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров; 10:45 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
В представительстве добавили, что украинские войска в 10.30 выпустили 3 снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району, а также 3 снаряда того же калибра по Кировскому району Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.