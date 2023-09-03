https://ria.ru/20230903/obstrel-1893910353.html

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 03.09.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска за 45 минут выпустили 10 снарядов калибра 155 миллиметров по Макеевке в ДНР, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T11:09

2023-09-03T11:09

2023-09-03T11:09

макеевка

семеновка (краматорск)

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут выпустили 10 снарядов калибра 155 миллиметров по Макеевке в ДНР, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 10:00 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров; 10:05 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров; 10:10 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров; 10:30 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров; 10:45 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. В представительстве добавили, что украинские войска в 10.30 выпустили 3 снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району, а также 3 снаряда того же калибра по Кировскому району Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230902/obstrel-1893878576.html

макеевка

семеновка (краматорск)

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

макеевка, семеновка (краматорск), донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия