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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 03.09.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и районы Донецка, выпустив 21 снаряд натовского калибра 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T09:35
2023-09-03T09:35
2023-09-03T09:35
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и районы Донецка, выпустив 21 снаряд натовского калибра 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.20 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 08.05 -населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ...08.15 - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров ", - сообщает представительство. Кроме того, представительство сообщило, что в 08.20 по Горловке (Никитовский район) было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, в 08.25 по тому же району Горловки было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров и в 08.45 по Донецку (Куйбышевский и Киевский районы) - три снаряда калибром 155 миллиметров . Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230810/sapery-1889102572.html
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донецк, горловка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 21 снаряд по Горловке и Донецку