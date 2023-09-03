https://ria.ru/20230903/most-1893891423.html
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 03.09.2023
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
На Крымском мосту восстановили временно закрытое движение, сообщил информационный центр об оперативной обстановке на мосту в Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T04:20
2023-09-03T04:20
2023-09-03T08:21
россия
общество
крымский мост
киев
черное море
одесса
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. На Крымском мосту восстановили временно закрытое движение, сообщил информационный центр об оперативной обстановке на мосту в Telegram-канале."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в публикации.Информационный центр предупреждал о временной приостановке движения по мосту в 3:52 мск.Атаки на Крымский мостКиев регулярно пытается атаковать Крымский мост. В ночь на субботу российские военные уничтожили три украинских безэкипажных катера в Черном море.В середине августа ВСУ запустили в сторону Крымского моста две переделанные ракеты комплекса С-200. Российские средства ПВО сбили их обе, обошлось без пострадавших и разрушений.Ночью 17 июля украинские военные атаковали российский объект двумя надводными беспилотниками. Взрыв повредил автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. После этого вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.Владимир Путин назвал произошедшее бессмысленным с военной точки зрения преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230819/terakt-1890992915.html
https://ria.ru/20230902/dron-1893789430.html
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россия, общество, крымский мост, киев, черное море, одесса, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Общество, Крымский мост, Киев, Черное море, Одесса, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Оперштаб: на Крымском мосту возобновили движение автотранспорта