https://ria.ru/20230903/most-1893891423.html

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 03.09.2023

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

На Крымском мосту восстановили временно закрытое движение, сообщил информационный центр об оперативной обстановке на мосту в Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T04:20

2023-09-03T04:20

2023-09-03T08:21

россия

общество

крымский мост

киев

черное море

одесса

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. На Крымском мосту восстановили временно закрытое движение, сообщил информационный центр об оперативной обстановке на мосту в Telegram-канале."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в публикации.Информационный центр предупреждал о временной приостановке движения по мосту в 3:52 мск.Атаки на Крымский мостКиев регулярно пытается атаковать Крымский мост. В ночь на субботу российские военные уничтожили три украинских безэкипажных катера в Черном море.В середине августа ВСУ запустили в сторону Крымского моста две переделанные ракеты комплекса С-200. Российские средства ПВО сбили их обе, обошлось без пострадавших и разрушений.Ночью 17 июля украинские военные атаковали российский объект двумя надводными беспилотниками. Взрыв повредил автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. После этого вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.Владимир Путин назвал произошедшее бессмысленным с военной точки зрения преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230819/terakt-1890992915.html

https://ria.ru/20230902/dron-1893789430.html

россия

киев

черное море

одесса

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россия, общество, крымский мост, киев, черное море, одесса, владимир путин, вооруженные силы украины