https://ria.ru/20230903/moskva-1893905907.html

В Москве день города отметят на 26 фестивальных площадках

В Москве день города отметят на 26 фестивальных площадках - РИА Новости, 03.09.2023

В Москве день города отметят на 26 фестивальных площадках

День города в Москве отметят на 26 фестивальных площадках, где гостей с 8 по 10 сентября ждут сотни мастер-классов, кулинарных шоу, образовательные викторины и... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T10:16

2023-09-03T10:16

2023-09-03T10:16

москва

общество

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. День города в Москве отметят на 26 фестивальных площадках, где гостей с 8 по 10 сентября ждут сотни мастер-классов, кулинарных шоу, образовательные викторины и лекции, сообщается на сайте мэра столицы. "День города в Москве отметят на 26 фестивальных площадках, которые откроются во всех округах Москвы. С 8 по 10 сентября гостей ждут сотни мастер-классов, кулинарных шоу на офирах (больших круглых плитах) и традиционных печах, образовательные викторины, лекции и другие мероприятия. Специально для праздника московские рестораторы подготовят особое меню", - говорится в сообщении. Добавляется, что центральной площадкой станет спортивный комплекс "Лужники", где проходит Московский урбанистический форум. Под открытым небом представлены достижения и возможности Москвы. Посетителей учат кататься на сапборде и сноуборде, а также осваивать маневры серфинга и вейкбординга под руководством опытных инструкторов. Также здесь можно посетить арт-объект "Световой тоннель", заняться йогой в гамаках или сняться во фрагментах любимых фильмов в декорациях на площадке "Киногород". В рамках форума проводят соревнования по шахматам, шашкам, игре "Камень, ножницы, бумага", скоростному заезду на автосимуляторе и уличной рыбалке. Финальные турниры состоятся в День города, победители получат денежные призы. Кроме того, "Лужники" подготовили насыщенную сценическую программу, посетителей ждут встреча с хедлайнерами, спектакли московских театров, выступления лучших кавер-групп, а также кулинарные шоу столичных бренд-шефов и масштабный фестиваль "Танцы". Также еще три фестивальные площадки будут работать в центре города, оставшиеся 22 — в остальных округах. На них пройдут образовательные мероприятия, творческие и кулинарные мастер-классы, занятия по архитектуре и воркшопы на тему транспорта. "Мастер-классы организуют в специальных шале. На одних площадках участникам предложат создать театральные и концертные афиши Москвы начала XX века или задекорировать балетные пачки стразами, перьями и кружевами. На других — украсить домашнюю утварь в техниках гжельской и федоскинской росписи, дулевского фарфора", - говорится в сообщении. Уточняется, что в архитектурном цеху гостей познакомят с декором здания Большого театра и помогут собрать головной убор "Семь сестер Москвы" в виде знаменитых сталинских высоток. На других мастер-классах будут изготавливать модели трамваев и электробусов из крафт-картона, придумывать авторский дизайн чехлов для проездных карт. Также посетители под руководством наставников смогут создать тематическую настольную игру "Мемо" о достопримечательностях и знаковых местах столицы. "На площадках фестиваля откроются кулинарные студии. Начинающие повара приготовят любимые с детства блюда, среди которых сырники, блины, салат оливье и щи. Все желающие смогут посетить открытые кулинарные мастер-классы по приготовлению блюд на офирах и в печах. Опытные повара поделятся рецептами и секретами приготовления традиционных московских блюд на мангале и в печи, например, расскажут, как добиться нужной консистенции киселя и испечь самый вкусный медовик", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230901/osen-1893726916.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество