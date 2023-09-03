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На 99-м километре МКАД восстановили движение после ДТП
На 99-м километре МКАД восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 03.09.2023
На 99-м километре МКАД восстановили движение после ДТП
Движение на внутренней стороне 99 км МКАД, где произошла авария с участием нескольких автомобилей, восстановлено, об сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T02:30
2023-09-03T02:30
2023-09-03T02:48
москва
происшествия
мкад
авто
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Движение на внутренней стороне 99 км МКАД, где произошла авария с участием нескольких автомобилей, восстановлено, об сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "Движение на внутренней стороне 99 км МКАД (в районе нацпарка Лосиный остров) восстановлено", - говорится в сообщении. Ранее отмечалось, что движение в районе ДТП значительно затруднено, водителей призывали выбирать пути объезда.
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москва, происшествия, мкад, авто
Москва, Происшествия, МКАД, Авто
На 99-м километре МКАД восстановили движение после ДТП
Движение на 99 км МКАД восстановили после аварии с участием нескольких авто