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На 99-м километре МКАД восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 03.09.2023
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02:30 03.09.2023 (обновлено: 02:48 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/mkad-1893888983.html
На 99-м километре МКАД восстановили движение после ДТП
На 99-м километре МКАД восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 03.09.2023
На 99-м километре МКАД восстановили движение после ДТП
Движение на внутренней стороне 99 км МКАД, где произошла авария с участием нескольких автомобилей, восстановлено, об сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T02:30
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москва
происшествия
мкад
авто
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Движение на внутренней стороне 99 км МКАД, где произошла авария с участием нескольких автомобилей, восстановлено, об сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "Движение на внутренней стороне 99 км МКАД (в районе нацпарка Лосиный остров) восстановлено", - говорится в сообщении. Ранее отмечалось, что движение в районе ДТП значительно затруднено, водителей призывали выбирать пути объезда.
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москва, происшествия, мкад, авто
Москва, Происшествия, МКАД, Авто
На 99-м километре МКАД восстановили движение после ДТП

Движение на 99 км МКАД восстановили после аварии с участием нескольких авто

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Движение на внутренней стороне 99 км МКАД, где произошла авария с участием нескольких автомобилей, восстановлено, об сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
"Движение на внутренней стороне 99 км МКАД (в районе нацпарка Лосиный остров) восстановлено", - говорится в сообщении.
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28 августа, 16:35
Ранее отмечалось, что движение в районе ДТП значительно затруднено, водителей призывали выбирать пути объезда.
 
МоскваПроисшествияМКАДАвто
 
 
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