https://ria.ru/20230903/mkad-1893888983.html

На 99-м километре МКАД восстановили движение после ДТП

На 99-м километре МКАД восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 03.09.2023

На 99-м километре МКАД восстановили движение после ДТП

Движение на внутренней стороне 99 км МКАД, где произошла авария с участием нескольких автомобилей, восстановлено, об сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T02:30

2023-09-03T02:30

2023-09-03T02:48

москва

происшествия

мкад

авто

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Движение на внутренней стороне 99 км МКАД, где произошла авария с участием нескольких автомобилей, восстановлено, об сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "Движение на внутренней стороне 99 км МКАД (в районе нацпарка Лосиный остров) восстановлено", - говорится в сообщении. Ранее отмечалось, что движение в районе ДТП значительно затруднено, водителей призывали выбирать пути объезда.

https://ria.ru/20230828/avariya-1892715635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, мкад, авто