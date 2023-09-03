https://ria.ru/20230903/mishustin-1893899886.html

Мишустин поздравил работников нефтяной и газовой отрасли с праздником

Мишустин поздравил работников нефтяной и газовой отрасли с праздником - РИА Новости, 03.09.2023

Мишустин поздравил работников нефтяной и газовой отрасли с праздником

Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, отметив, что РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T08:56

2023-09-03T08:56

2023-09-03T08:56

россия

арктика

экономика

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, отметив, что бесперебойная работа предприятий и заводов обеспечивается благодаря нелегкому труду и профессионализму работников, поэтому их профессия пользуется уважением в обществе, сообщается на сайте кабмина. "Благодаря вашему нелегкому труду, профессионализму, ответственности, преданности своему призванию обеспечивается бесперебойная работа предприятий и заводов, транспорта, сельского хозяйства. Воплощаются в жизнь масштабные проекты, которые повышают благосостояние миллионов наших граждан. Именно поэтому ваша профессия пользуется большим уважением в обществе", - говорится в сообщении. Он добавил, что несмотря на внешние ограничения, отрасль эффективно отвечает на вызовы времени, обеспечивает добычу и экспорт углеводородов. Кроме того, сегодня компании продолжают освоение перспективных месторождений, в том числе в Арктике и на континентальном шельфе. Формируются новые логистические цепочки, разрабатываются маршруты поставок энергоресурсов. Модернизируются нефтеперерабатывающие заводы, осуществляются проекты в нефтегазохимии. По поручению президента РФ Владимира Путина реализуется программа социальной газификации. Премьер-министр отметил, что многое делается для рациональной добычи и переработки сырья, повышения экологической безопасности.

https://ria.ru/20230903/neft-1893596479.html

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арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, арктика, экономика, михаил мишустин, владимир путин