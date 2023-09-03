Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поздравил работников нефтяной и газовой отрасли с праздником - РИА Новости, 03.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:56 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/mishustin-1893899886.html
Мишустин поздравил работников нефтяной и газовой отрасли с праздником
Мишустин поздравил работников нефтяной и газовой отрасли с праздником - РИА Новости, 03.09.2023
Мишустин поздравил работников нефтяной и газовой отрасли с праздником
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, отметив, что РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T08:56
2023-09-03T08:56
россия
арктика
экономика
михаил мишустин
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887845628_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_a4eb4a428194046906cf55c97bc7ec45.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, отметив, что бесперебойная работа предприятий и заводов обеспечивается благодаря нелегкому труду и профессионализму работников, поэтому их профессия пользуется уважением в обществе, сообщается на сайте кабмина. "Благодаря вашему нелегкому труду, профессионализму, ответственности, преданности своему призванию обеспечивается бесперебойная работа предприятий и заводов, транспорта, сельского хозяйства. Воплощаются в жизнь масштабные проекты, которые повышают благосостояние миллионов наших граждан. Именно поэтому ваша профессия пользуется большим уважением в обществе", - говорится в сообщении. Он добавил, что несмотря на внешние ограничения, отрасль эффективно отвечает на вызовы времени, обеспечивает добычу и экспорт углеводородов. Кроме того, сегодня компании продолжают освоение перспективных месторождений, в том числе в Арктике и на континентальном шельфе. Формируются новые логистические цепочки, разрабатываются маршруты поставок энергоресурсов. Модернизируются нефтеперерабатывающие заводы, осуществляются проекты в нефтегазохимии. По поручению президента РФ Владимира Путина реализуется программа социальной газификации. Премьер-министр отметил, что многое делается для рациональной добычи и переработки сырья, повышения экологической безопасности.
https://ria.ru/20230903/neft-1893596479.html
россия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887845628_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_21ff6c8036a43e0bb5e799a4a75b8fe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, арктика, экономика, михаил мишустин, владимир путин
Россия, Арктика, Экономика, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин поздравил работников нефтяной и газовой отрасли с праздником

Мишустин: работа в нефтяной и газовой сферах пользуется уважением в обществе

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, отметив, что бесперебойная работа предприятий и заводов обеспечивается благодаря нелегкому труду и профессионализму работников, поэтому их профессия пользуется уважением в обществе, сообщается на сайте кабмина.
"Благодаря вашему нелегкому труду, профессионализму, ответственности, преданности своему призванию обеспечивается бесперебойная работа предприятий и заводов, транспорта, сельского хозяйства. Воплощаются в жизнь масштабные проекты, которые повышают благосостояние миллионов наших граждан. Именно поэтому ваша профессия пользуется большим уважением в обществе", - говорится в сообщении.
Он добавил, что несмотря на внешние ограничения, отрасль эффективно отвечает на вызовы времени, обеспечивает добычу и экспорт углеводородов. Кроме того, сегодня компании продолжают освоение перспективных месторождений, в том числе в Арктике и на континентальном шельфе. Формируются новые логистические цепочки, разрабатываются маршруты поставок энергоресурсов. Модернизируются нефтеперерабатывающие заводы, осуществляются проекты в нефтегазохимии. По поручению президента РФ Владимира Путина реализуется программа социальной газификации.
Премьер-министр отметил, что многое делается для рациональной добычи и переработки сырья, повышения экологической безопасности.
Оператор по добыче нефти компании Лукойл на нефтяном кусте в районе города Когалым - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
День работников нефтяной и газовой промышленности в России
Вчера, 03:19
 
РоссияАрктикаЭкономикаМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала