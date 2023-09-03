Мишустин поздравил работников нефтяной и газовой отрасли с праздником
Мишустин: работа в нефтяной и газовой сферах пользуется уважением в обществе
Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, отметив, что бесперебойная работа предприятий и заводов обеспечивается благодаря нелегкому труду и профессионализму работников, поэтому их профессия пользуется уважением в обществе, сообщается на сайте кабмина.
"Благодаря вашему нелегкому труду, профессионализму, ответственности, преданности своему призванию обеспечивается бесперебойная работа предприятий и заводов, транспорта, сельского хозяйства. Воплощаются в жизнь масштабные проекты, которые повышают благосостояние миллионов наших граждан. Именно поэтому ваша профессия пользуется большим уважением в обществе", - говорится в сообщении.
Он добавил, что несмотря на внешние ограничения, отрасль эффективно отвечает на вызовы времени, обеспечивает добычу и экспорт углеводородов. Кроме того, сегодня компании продолжают освоение перспективных месторождений, в том числе в Арктике и на континентальном шельфе. Формируются новые логистические цепочки, разрабатываются маршруты поставок энергоресурсов. Модернизируются нефтеперерабатывающие заводы, осуществляются проекты в нефтегазохимии. По поручению президента РФ Владимира Путина реализуется программа социальной газификации.
Премьер-министр отметил, что многое делается для рациональной добычи и переработки сырья, повышения экологической безопасности.