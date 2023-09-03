https://ria.ru/20230903/kontrnastuplenie-1893908279.html

ВСУ не достигнут целей контрнаступления, заявили в Крыму

ВСУ не достигнут целей контрнаступления, заявили в Крыму - РИА Новости, 03.09.2023

ВСУ не достигнут целей контрнаступления, заявили в Крыму

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинские войска не смогут достигнуть целей контрнаступления и "перерезать" сухопутный коридор в... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T10:53

2023-09-03T10:53

2023-09-03T10:53

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир константинов

вооруженные силы рф

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинские войска не смогут достигнуть целей контрнаступления и "перерезать" сухопутный коридор в Крым. Ранее сообщалось, что украинские войска сосредоточили основные силы на ореховском направлении в Запорожской области, чтобы попытаться прорвать линию обороны российских войск у поселка Работино и захватить город Токмак, откуда следующим этапом выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что, несмотря на заявления Запада, украинские силы не смогли не только прорвать первую линию обороны российских войск, но и взять Работино. "Для них это важная задача. Они — часть американской стратегии, поэтому им и нужна хоть какая-то победа, оправдывающая вложенные в них Вашингтоном деньги. Безусловно, для того, чтобы перерезать движение на Крым и осложнить нам жизнь, они, убежден, будут пытаться делать всё, на что способны. Но ничего у них не получится. Русский человек в периоды испытаний умнеет, потому их стратегия сработает против них самих", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, крымчане уже привыкли к "выходкам киевского режима". "Важно понимать, что цель у них одна — им нужно одержать любую победу, которую можно масштабировать и превратить в невероятный успех", - сказал он, добавив, что "они из любой деревни сделают город, а из города — страну, чтобы убедить свое руководство в необходимости продолжать" боевые действия, их продолжение "им жизненно необходимо". "У американцев другая стратегия. Им нужно как можно сильнее навредить России, и затягивание конфликта, по их мнению, приведет к истощению нашей страны. Они напирают на это", - заявил глава парламента. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Высокие потери войск Украины в ходе так называемого "контрнаступления" обусловлены эффективным поражением украинской бронетехники на дальних подступах, сообщили ранее в Минобороны РФ. Украинское трехмесячное контрнаступление терпит неудачу, Киев понес несоизмеримые приложенным усилиям потери, даже несмотря на всю помощь со стороны НАТО, заявил накануне РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

https://ria.ru/20230826/kontrnastuplenie-1892404400.html

https://ria.ru/20230828/zapad-1892560050.html

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украина, россия, владимир константинов, вооруженные силы рф, республика крым