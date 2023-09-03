Рейтинг@Mail.ru
ВСУ не достигнут целей контрнаступления, заявили в Крыму - РИА Новости, 03.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:53 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/kontrnastuplenie-1893908279.html
ВСУ не достигнут целей контрнаступления, заявили в Крыму
ВСУ не достигнут целей контрнаступления, заявили в Крыму - РИА Новости, 03.09.2023
ВСУ не достигнут целей контрнаступления, заявили в Крыму
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинские войска не смогут достигнуть целей контрнаступления и "перерезать" сухопутный коридор в... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T10:53
2023-09-03T10:53
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир константинов
вооруженные силы рф
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_2559425b4312e356b063e68963585f6b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинские войска не смогут достигнуть целей контрнаступления и "перерезать" сухопутный коридор в Крым. Ранее сообщалось, что украинские войска сосредоточили основные силы на ореховском направлении в Запорожской области, чтобы попытаться прорвать линию обороны российских войск у поселка Работино и захватить город Токмак, откуда следующим этапом выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что, несмотря на заявления Запада, украинские силы не смогли не только прорвать первую линию обороны российских войск, но и взять Работино. "Для них это важная задача. Они — часть американской стратегии, поэтому им и нужна хоть какая-то победа, оправдывающая вложенные в них Вашингтоном деньги. Безусловно, для того, чтобы перерезать движение на Крым и осложнить нам жизнь, они, убежден, будут пытаться делать всё, на что способны. Но ничего у них не получится. Русский человек в периоды испытаний умнеет, потому их стратегия сработает против них самих", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, крымчане уже привыкли к "выходкам киевского режима". "Важно понимать, что цель у них одна — им нужно одержать любую победу, которую можно масштабировать и превратить в невероятный успех", - сказал он, добавив, что "они из любой деревни сделают город, а из города — страну, чтобы убедить свое руководство в необходимости продолжать" боевые действия, их продолжение "им жизненно необходимо". "У американцев другая стратегия. Им нужно как можно сильнее навредить России, и затягивание конфликта, по их мнению, приведет к истощению нашей страны. Они напирают на это", - заявил глава парламента. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Высокие потери войск Украины в ходе так называемого "контрнаступления" обусловлены эффективным поражением украинской бронетехники на дальних подступах, сообщили ранее в Минобороны РФ. Украинское трехмесячное контрнаступление терпит неудачу, Киев понес несоизмеримые приложенным усилиям потери, даже несмотря на всю помощь со стороны НАТО, заявил накануне РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
https://ria.ru/20230826/kontrnastuplenie-1892404400.html
https://ria.ru/20230828/zapad-1892560050.html
украина
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_a26cc14f98594e8055e522d0c36b9c7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, владимир константинов, вооруженные силы рф, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Константинов, Вооруженные силы РФ, Республика Крым
ВСУ не достигнут целей контрнаступления, заявили в Крыму

Константинов: ВСУ не достигнут целей наступления и не перережут коридор в Крым

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинские войска не смогут достигнуть целей контрнаступления и "перерезать" сухопутный коридор в Крым.
Ранее сообщалось, что украинские войска сосредоточили основные силы на ореховском направлении в Запорожской области, чтобы попытаться прорвать линию обороны российских войск у поселка Работино и захватить город Токмак, откуда следующим этапом выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что, несмотря на заявления Запада, украинские силы не смогли не только прорвать первую линию обороны российских войск, но и взять Работино.
«
"Для них это важная задача. Они — часть американской стратегии, поэтому им и нужна хоть какая-то победа, оправдывающая вложенные в них Вашингтоном деньги. Безусловно, для того, чтобы перерезать движение на Крым и осложнить нам жизнь, они, убежден, будут пытаться делать всё, на что способны. Но ничего у них не получится. Русский человек в периоды испытаний умнеет, потому их стратегия сработает против них самих", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, крымчане уже привыкли к "выходкам киевского режима".
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
"Как я наступал этим летом": чего удалось добиться ВСУ
2 сентября, 08:00
«
"Важно понимать, что цель у них одна — им нужно одержать любую победу, которую можно масштабировать и превратить в невероятный успех", - сказал он, добавив, что "они из любой деревни сделают город, а из города — страну, чтобы убедить свое руководство в необходимости продолжать" боевые действия, их продолжение "им жизненно необходимо". "У американцев другая стратегия. Им нужно как можно сильнее навредить России, и затягивание конфликта, по их мнению, приведет к истощению нашей страны. Они напирают на это", - заявил глава парламента.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Высокие потери войск Украины в ходе так называемого "контрнаступления" обусловлены эффективным поражением украинской бронетехники на дальних подступах, сообщили ранее в Минобороны РФ.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Генералы НАТО могли убедить Украину изменить план наступления, пишут СМИ
26 августа, 15:39
Украинское трехмесячное контрнаступление терпит неудачу, Киев понес несоизмеримые приложенным усилиям потери, даже несмотря на всю помощь со стороны НАТО, заявил накануне РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Украинский военнослужащий перед снарядом от 155-миллиметровой гаубицы ТРФ-1 - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Запад сливает Украину по афганскому сценарию
28 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир КонстантиновВооруженные силы РФРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала