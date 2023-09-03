https://ria.ru/20230903/kolomoyskiy-1893933229.html

Депутат Рады заявил о готовности взять Коломойского на поруки

Депутат Рады заявил о готовности взять Коломойского на поруки - РИА Новости, 03.09.2023

Депутат Рады заявил о готовности взять Коломойского на поруки

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил о готовности взять под личное поручительство обвиняемого в мошенничестве... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T14:49

2023-09-03T14:49

2023-09-03T14:49

в мире

украина

киев

игорь коломойский

верховная рада украины

министерство финансов рф (минфин россии)

приватбанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101844/03/1018440380_0:493:1256:1200_1920x0_80_0_0_f500db300c882388ebcb5b98c257a697.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил о готовности взять под личное поручительство обвиняемого в мошенничестве украинского бизнесмена Игоря Коломойского.Ранее СБ Украины предъявила ему обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путём. В субботу суд в Киеве арестовал на 2 месяца Коломойского. Суд также определил бизнесмену как альтернативу залог в размере 509 миллионов гривен (около 13,7 миллиона долларов). По словам адвоката Коломойского Александра Лысака, его подзащитный не будет вносить залог. Он также заявил, что Коломойский будет подавать апелляцию на решение суда". "Игорь Коломойский привел в бизнес (в том числе, медийный) и политику очень большое количество людей. Без его поддержки... эти люди на вряд ли достигли бы своего текущего положения и состояния. В том числе, кстати, и (Владимир) Зеленский... Могу открыто заявить о готовности поддержать Игоря Коломойского в суде и при необходимости выступить поручителем", - написал Дубинский. Он отметил, что ему "удивительно наблюдать", как большинство людей делают вид, что не знакомы с Коломойским, в худшем гадко хихикают. При этом Дубинский подчеркнул, что власти пытаются "прикрывать" таким образом "многомиллиардные хищения на армии", по его мнению, сам процесс политизирован. По словам адвоката Коломойского Александра Лысака, его подзащитный не будет вносить залог. По мнению защиты, прокуроры не представили оценок здоровья и материального состояния Коломойского, которые бы обосновывали вынесенную меру пресечения. Коломойский являлся основателем крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы "Приват", представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках. По версии журнала "Forbes Украина", в 2021 году его состояние составляло 1,8 миллиарда долларов, в 2022-м – 850 миллионов долларов. В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям. Осенью 2022 года украинские власти решили национализировать ряд предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту", акции этих компаний, принадлежащие Коломойскому, перешли в собственность государства.

https://ria.ru/20230527/aktivy-1874582876.html

https://ria.ru/20230407/privatbank-1863782945.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, игорь коломойский, верховная рада украины, министерство финансов рф (минфин россии), приватбанк