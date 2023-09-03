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В Киргизии оппозиционного депутата парламента заподозрили в госизмене

В Киргизии оппозиционного депутата парламента заподозрили в госизмене - РИА Новости, 03.09.2023

В Киргизии оппозиционного депутата парламента заподозрили в госизмене

Оппозиционный депутат парламента Киргизии Адахан Мадумаров арестован по подозрению в государственной измене, сообщили журналистам в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T12:31

2023-09-03T12:31

2023-09-03T16:49

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БИШКЕК, 3 сен — РИА Новости. Оппозиционный депутат парламента Киргизии Адахан Мадумаров арестован по подозрению в государственной измене, сообщили журналистам в пресс-службе МВД республики. "Следственной службой МВД Кыргызской Республики расследуется уголовное дело по факту государственной измены высокопоставленными должностными лицами. Второго сентября 2023 года в рамках уголовного дела задержан бывший секретарь Совета безопасности Кыргызстана М. А. К. (Мадумаров Адахан Кимсанбаевич. — Прим. ред.) Ему предъявлено обвинение по статье 323 Уголовного кодекса Кыргызской Республики ("Государственная измена")", — заявил представитель пресс-службы.По его словам, Первомайским районным судом Бишкека депутату избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается. В июне парламент Киргизии после запроса Генпрокуратуры дал согласие на привлечение Мадумарова к уголовной ответственности. Адахан Мадумаров — известный в Киргизии политик, депутат четырех созывов. Занимал посты спикера парламента, госсекретаря республики и секретаря Совета безопасности.

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Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, адахан мадумаров, бишкек, мвд киргизии