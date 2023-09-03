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В Киргизии оппозиционного депутата парламента заподозрили в госизмене - РИА Новости, 03.09.2023
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12:31 03.09.2023 (обновлено: 16:49 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/kirgiziya-1893919341.html
В Киргизии оппозиционного депутата парламента заподозрили в госизмене
В Киргизии оппозиционного депутата парламента заподозрили в госизмене - РИА Новости, 03.09.2023
В Киргизии оппозиционного депутата парламента заподозрили в госизмене
Оппозиционный депутат парламента Киргизии Адахан Мадумаров арестован по подозрению в государственной измене, сообщили журналистам в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T12:31
2023-09-03T16:49
в мире
киргизия
адахан мадумаров
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БИШКЕК, 3 сен — РИА Новости. Оппозиционный депутат парламента Киргизии Адахан Мадумаров арестован по подозрению в государственной измене, сообщили журналистам в пресс-службе МВД республики. &quot;Следственной службой МВД Кыргызской Республики расследуется уголовное дело по факту государственной измены высокопоставленными должностными лицами. Второго сентября 2023 года в рамках уголовного дела задержан бывший секретарь Совета безопасности Кыргызстана М. А. К. (Мадумаров Адахан Кимсанбаевич. — Прим. ред.) Ему предъявлено обвинение по статье 323 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (&quot;Государственная измена&quot;)&quot;, — заявил представитель пресс-службы.По его словам, Первомайским районным судом Бишкека депутату избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается. В июне парламент Киргизии после запроса Генпрокуратуры дал согласие на привлечение Мадумарова к уголовной ответственности. Адахан Мадумаров — известный в Киргизии политик, депутат четырех созывов. Занимал посты спикера парламента, госсекретаря республики и секретаря Совета безопасности.
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в мире, киргизия, адахан мадумаров, бишкек, мвд киргизии
В мире, Киргизия, Адахан Мадумаров, Бишкек, МВД Киргизии
В Киргизии оппозиционного депутата парламента заподозрили в госизмене

МВД Киргизии: депутат парламента Мадумаров арестован по подозрению в госизмене

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкАдахан Мадумаров
Адахан Мадумаров - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Адахан Мадумаров. Архивное фото
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БИШКЕК, 3 сен — РИА Новости. Оппозиционный депутат парламента Киргизии Адахан Мадумаров арестован по подозрению в государственной измене, сообщили журналистам в пресс-службе МВД республики.
«

"Следственной службой МВД Кыргызской Республики расследуется уголовное дело по факту государственной измены высокопоставленными должностными лицами. Второго сентября 2023 года в рамках уголовного дела задержан бывший секретарь Совета безопасности Кыргызстана М. А. К. (Мадумаров Адахан Кимсанбаевич. — Прим. ред.) Ему предъявлено обвинение по статье 323 Уголовного кодекса Кыргызской Республики ("Государственная измена")", — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, Первомайским районным судом Бишкека депутату избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается.
В июне парламент Киргизии после запроса Генпрокуратуры дал согласие на привлечение Мадумарова к уголовной ответственности.
Адахан Мадумаров — известный в Киргизии политик, депутат четырех созывов. Занимал посты спикера парламента, госсекретаря республики и секретаря Совета безопасности.
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