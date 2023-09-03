https://ria.ru/20230903/infrastruktura-1893903513.html
В Одесской области нанесли удары по припортовой инфраструктуре
В Одесской области нанесли удары по припортовой инфраструктуре - РИА Новости, 03.09.2023
В Одесской области нанесли удары по припортовой инфраструктуре
В Одесской области после ударов пострадала портовая инфраструктура, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T09:40
2023-09-03T09:40
2023-09-03T11:44
специальная военная операция на украине
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одесская область
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владимир путин
измаильский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Одесской области после ударов пострадала портовая инфраструктура, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале."Есть попадание в припортовую инфраструктуру", — написал он. Сегодня ночью украинское издание "Зеркало недели" сообщило о мощном взрыве в районе города Рени в Измаильском районе, где располагается морской торговый порт.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, с 01:05 мск в Одесской области объявили воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи бывшей советской республики. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту.ВСУ вновь ударили по мосту через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские войска нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Владимир Путин, Измаильский район, Вооруженные силы Украины
В Одесской области нанесли удары по припортовой инфраструктуре
Глава Одесской ОВА Кипер сообщил о повреждении портовой инфраструктуры