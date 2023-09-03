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В Одесской области нанесли удары по припортовой инфраструктуре - РИА Новости, 03.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:40 03.09.2023 (обновлено: 11:44 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/infrastruktura-1893903513.html
В Одесской области нанесли удары по припортовой инфраструктуре
В Одесской области нанесли удары по припортовой инфраструктуре - РИА Новости, 03.09.2023
В Одесской области нанесли удары по припортовой инфраструктуре
В Одесской области после ударов пострадала портовая инфраструктура, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T09:40
2023-09-03T11:44
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
владимир путин
измаильский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Одесской области после ударов пострадала портовая инфраструктура, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале."Есть попадание в припортовую инфраструктуру", — написал он. Сегодня ночью украинское издание "Зеркало недели" сообщило о мощном взрыве в районе города Рени в Измаильском районе, где располагается морской торговый порт.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, с 01:05 мск в Одесской области объявили воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи бывшей советской республики. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту.ВСУ вновь ударили по мосту через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские войска нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230902/vzryv-1893817905.html
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одесская область
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в мире, одесская область, украина, владимир путин, измаильский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Владимир Путин, Измаильский район, Вооруженные силы Украины
В Одесской области нанесли удары по припортовой инфраструктуре

Глава Одесской ОВА Кипер сообщил о повреждении портовой инфраструктуры

© AFP 2023 / BO AMSTRUPПорт в Одессе
Порт в Одессе - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© AFP 2023 / BO AMSTRUP
Порт в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Одесской области после ударов пострадала портовая инфраструктура, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.
«
"Есть попадание в припортовую инфраструктуру", — написал он.
Сегодня ночью украинское издание "Зеркало недели" сообщило о мощном взрыве в районе города Рени в Измаильском районе, где располагается морской торговый порт.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, с 01:05 мск в Одесской области объявили воздушную тревогу.
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Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи бывшей советской республики. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту.
ВСУ вновь ударили по мосту через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские войска нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьУкраинаВладимир ПутинИзмаильский районВооруженные силы Украины
 
 
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