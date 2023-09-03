https://ria.ru/20230903/gumpomosch-1893904642.html

Очередную партию гумпомощи из Оренбуржья передали в зону СВО

Очередную партию гумпомощи из Оренбуржья передали в зону СВО - РИА Новости, 03.09.2023

Очередную партию гумпомощи из Оренбуржья передали в зону СВО

Еще 50 тонн сборного груза из Оренбургской области получат бойцы в зоне специальной военной операции (СВО), сообщил в своем Telegram-канале глава региона Денис... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T09:55

2023-09-03T09:55

2023-09-03T09:55

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

вооруженные силы рф

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ОРЕНБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Еще 50 тонн сборного груза из Оренбургской области получат бойцы в зоне специальной военной операции (СВО), сообщил в своем Telegram-канале глава региона Денис Паслер. "Спасибо всем, кто вместе с нами оказывает помощь бойцам: бизнесу, общественным организациям, волонтерам и жителям Оренбуржья. Наша сила - в единстве, и мы обязательно победим", – написал губернатор. Квадрокоптеры, антидроновые ружья, радиостанции, системы подавления БПЛА, тепловизионные и коллиматорные прицелы – дорогостоящие, но крайне необходимые и эффективные средства ведения боя. Им требуется периодическая замена: в результате интенсивного использования даже надежная современная техника выходит из строя. Также в состав груза вошли очередные УАЗы и "Нивы". Машины высокой проходимости подготовлены к работе в полевых условиях, пояснили в пресс-службе правительства области.

https://ria.ru/20230902/fond-1893812408.html

оренбургская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оренбургская область, денис паслер, вооруженные силы рф