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Очередную партию гумпомощи из Оренбуржья передали в зону СВО
Очередную партию гумпомощи из Оренбуржья передали в зону СВО - РИА Новости, 03.09.2023
Очередную партию гумпомощи из Оренбуржья передали в зону СВО
Еще 50 тонн сборного груза из Оренбургской области получат бойцы в зоне специальной военной операции (СВО), сообщил в своем Telegram-канале глава региона Денис... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T09:55
2023-09-03T09:55
2023-09-03T09:55
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
вооруженные силы рф
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ОРЕНБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Еще 50 тонн сборного груза из Оренбургской области получат бойцы в зоне специальной военной операции (СВО), сообщил в своем Telegram-канале глава региона Денис Паслер. "Спасибо всем, кто вместе с нами оказывает помощь бойцам: бизнесу, общественным организациям, волонтерам и жителям Оренбуржья. Наша сила - в единстве, и мы обязательно победим", – написал губернатор. Квадрокоптеры, антидроновые ружья, радиостанции, системы подавления БПЛА, тепловизионные и коллиматорные прицелы – дорогостоящие, но крайне необходимые и эффективные средства ведения боя. Им требуется периодическая замена: в результате интенсивного использования даже надежная современная техника выходит из строя. Также в состав груза вошли очередные УАЗы и "Нивы". Машины высокой проходимости подготовлены к работе в полевых условиях, пояснили в пресс-службе правительства области.
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оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, денис паслер, вооруженные силы рф
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер, Вооруженные силы РФ