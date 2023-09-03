https://ria.ru/20230903/gorlovka-1893901292.html
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Горловке
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Горловке - РИА Новости, 03.09.2023
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Горловке
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T09:14
2023-09-03T09:14
2023-09-03T09:14
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230902/obstrel-1893874615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, нато, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол, НАТО, Происшествия
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Горловке
ВСУ выпустили два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке