https://ria.ru/20230903/germaniya-1893887100.html
Уровень поддержки правительства ФРГ достиг антирекорда, показал опрос
Уровень поддержки правительства ФРГ достиг антирекорда, показал опрос - РИА Новости, 03.09.2023
Уровень поддержки правительства ФРГ достиг антирекорда, показал опрос
Число жителей Германии, поддерживающих правительственную коалицию, достигло минимума со времен выборов 2021 года, свидетельствуют результаты исследования... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T01:33
2023-09-03T01:33
2023-09-03T01:37
в мире
германия
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БЕРЛИН, 3 сен — РИА Новости. Число жителей Германии, поддерживающих правительственную коалицию, достигло минимума со времен выборов 2021 года, свидетельствуют результаты исследования института Insa для газеты Bild. Участников исследования спросили, отдали бы они голос за ту или иную партию на следующих выборах. Согласно результатам, общий уровень поддержки правящей коалиции составил лишь 38%. За входящую в коалицию партию социал-демократов (СДПГ) проголосовали бы 18%, за "Зеленых" - 13%, а за Свободную демократическую партию (СвДП) - 7%. Отмечается, что коалиция достигла самого низкого уровня поддержки со времен прошлых выборов, а за падение показателя ответственна партия "Зеленых", потерявшая по сравнению с прошлой неделей один процентный пункт. Самой популярной политической силой остается блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), за который проголосовали бы 27% избирателей, и "Альтернатива для Германии" с 21%. Партия "Левые" без изменений набрала 5%.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия
Уровень поддержки правительства ФРГ достиг антирекорда, показал опрос
Bild: правительство ФРГ достигло антирекорда по уровню поддержки избирателей
БЕРЛИН, 3 сен — РИА Новости.
Число жителей Германии, поддерживающих правительственную коалицию, достигло минимума со времен выборов 2021 года, свидетельствуют результаты исследования института Insa для газеты Bild
.
Участников исследования спросили, отдали бы они голос за ту или иную партию на следующих выборах. Согласно результатам, общий уровень поддержки правящей коалиции составил лишь 38%. За входящую в коалицию партию социал-демократов (СДПГ) проголосовали бы 18%, за "Зеленых" - 13%, а за Свободную демократическую партию (СвДП) - 7%. Отмечается, что коалиция достигла самого низкого уровня поддержки со времен прошлых выборов, а за падение показателя ответственна партия "Зеленых", потерявшая по сравнению с прошлой неделей один процентный пункт.
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Самой популярной политической силой остается блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), за который проголосовали бы 27% избирателей, и "Альтернатива для Германии" с 21%. Партия "Левые" без изменений набрала 5%.