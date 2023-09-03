https://ria.ru/20230903/dtp-1893922888.html
В Тюмени в ДТП пострадали шестеро детей
В Тюмени в ДТП пострадали шестеро детей - РИА Новости, 03.09.2023
В Тюмени в ДТП пострадали шестеро детей
Двенадцать человек, в том числе шесть детей, в ночь с субботы на воскресенье пострадали в дорожно-транспортном происшествии в районе пересечения объездной... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T13:09
2023-09-03T13:09
2023-09-03T13:13
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ТЮМЕНЬ, 3 сен – РИА Новости. Двенадцать человек, в том числе шесть детей, в ночь с субботы на воскресенье пострадали в дорожно-транспортном происшествии в районе пересечения объездной дороги Тюмени с улицей Авторемонтной, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области в Telegram-канале. "Двенадцать человек, в том числе шестеро детей, сегодня ночью пострадали в ДТП на окружной дороге Тюмени в районе пересечения с улицей Авторемонтной. Здесь столкнулись "Тойота" и "Опель". Предварительно, водитель "Тойоты" не пропустил вторую иномарку, выезжая со второстепенной дороги", – следует из сообщения пресс-службы. Отмечается, что ехавшие в "Тойоте" супруги с четырьмя дочерьми четырех, двенадцати лет и семилетними двойняшками получили легкие повреждения. В "Опеле" ранены четверо взрослых и двое мальчиков девяти и шести лет. Все дети перевозились с учетом требований безопасности. Никто из пострадавших не госпитализирован. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, тюмень, тюменская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, ГИБДД МВД РФ
В Тюмени в ДТП пострадали шестеро детей
В ДТП в Тюмени пострадали 12 человек, в том числе шестеро детей