https://ria.ru/20230903/dozhdi-1893887684.html
В США дожди блокировали в пустыне десятки тысяч гостей фестиваля
В США дожди блокировали в пустыне десятки тысяч гостей фестиваля - РИА Новости, 03.09.2023
В США дожди блокировали в пустыне десятки тысяч гостей фестиваля
Десятки тысяч гостей популярного фестиваля музыки и искусств Burning Man ("Горящий человек") оказались блокированы сильными дождями посреди пустыни в штате... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T01:53
2023-09-03T01:53
2023-09-03T01:53
в мире
невада
сша
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Десятки тысяч гостей популярного фестиваля музыки и искусств Burning Man ("Горящий человек") оказались блокированы сильными дождями посреди пустыни в штате Невада. Из-за непролазной грязи, в которую превратилась площадка фестиваля - импровизированный город Блэк-Рок-Сити, организаторы приостановили транспортное сообщение с внешним миром и рекомендовали участникам экономить воду, еду и топливо. "Ворота и аэропорт Блэк-Рок-Сити остаются закрыты на въезд и выезд… Разрешено передвижение только автотранспорта чрезвычайных служб. Если вы в Блэк-Рок-Сити, экономьте продовольствие, еду и топливо, укройтесь в теплом и безопасном месте", - предупреждает официальный аккаунт фестиваля в социальной сети X (экс-Twitter). Телеканал CNN цитирует одну из участниц фестиваля, которая рассказала по телефону, что после дождей пустыня покрылась слоем липкой глины высотой по лодыжку, и, спасаясь от грязи, люди вынуждены заматывать ноги в мешки от мусора. Организаторы предупредили, что въезд будет закрыт до конца фестиваля. Ежегодно Burning Man собирает порядка 70 тысяч человек. Он начинается в последний понедельник августа и заканчивается в первый понедельник сентября сожжением гигантской человеческой фигуры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, невада, сша
В США дожди блокировали в пустыне десятки тысяч гостей фестиваля
Дожди блокировали в американской пустыне десятки тысяч гостей Burning Man
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Десятки тысяч гостей популярного фестиваля музыки и искусств Burning Man ("Горящий человек") оказались блокированы сильными дождями посреди пустыни в штате Невада.
Из-за непролазной грязи, в которую превратилась площадка фестиваля - импровизированный город Блэк-Рок-Сити, организаторы приостановили транспортное сообщение с внешним миром и рекомендовали участникам экономить воду, еду и топливо.
«
"Ворота и аэропорт Блэк-Рок-Сити остаются закрыты на въезд и выезд… Разрешено передвижение только автотранспорта чрезвычайных служб. Если вы в Блэк-Рок-Сити, экономьте продовольствие, еду и топливо, укройтесь в теплом и безопасном месте", - предупреждает официальный аккаунт фестиваля в социальной сети X (экс-Twitter).
Телеканал CNN цитирует одну из участниц фестиваля, которая рассказала по телефону, что после дождей пустыня покрылась слоем липкой глины высотой по лодыжку, и, спасаясь от грязи, люди вынуждены заматывать ноги в мешки от мусора.
Организаторы предупредили, что въезд будет закрыт до конца фестиваля.
Ежегодно Burning Man собирает порядка 70 тысяч человек. Он начинается в последний понедельник августа и заканчивается в первый понедельник сентября сожжением гигантской человеческой фигуры.
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