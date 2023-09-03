https://ria.ru/20230903/dozhdi-1893887684.html

В США дожди блокировали в пустыне десятки тысяч гостей фестиваля

В США дожди блокировали в пустыне десятки тысяч гостей фестиваля - РИА Новости, 03.09.2023

В США дожди блокировали в пустыне десятки тысяч гостей фестиваля

Десятки тысяч гостей популярного фестиваля музыки и искусств Burning Man ("Горящий человек") оказались блокированы сильными дождями посреди пустыни в штате... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T01:53

2023-09-03T01:53

2023-09-03T01:53

в мире

невада

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150689/54/1506895474_0:661:5500:3755_1920x0_80_0_0_4b11d685e0f147a24a830a1fc69865bd.jpg

ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Десятки тысяч гостей популярного фестиваля музыки и искусств Burning Man ("Горящий человек") оказались блокированы сильными дождями посреди пустыни в штате Невада. Из-за непролазной грязи, в которую превратилась площадка фестиваля - импровизированный город Блэк-Рок-Сити, организаторы приостановили транспортное сообщение с внешним миром и рекомендовали участникам экономить воду, еду и топливо. "Ворота и аэропорт Блэк-Рок-Сити остаются закрыты на въезд и выезд… Разрешено передвижение только автотранспорта чрезвычайных служб. Если вы в Блэк-Рок-Сити, экономьте продовольствие, еду и топливо, укройтесь в теплом и безопасном месте", - предупреждает официальный аккаунт фестиваля в социальной сети X (экс-Twitter). Телеканал CNN цитирует одну из участниц фестиваля, которая рассказала по телефону, что после дождей пустыня покрылась слоем липкой глины высотой по лодыжку, и, спасаясь от грязи, люди вынуждены заматывать ноги в мешки от мусора. Организаторы предупредили, что въезд будет закрыт до конца фестиваля. Ежегодно Burning Man собирает порядка 70 тысяч человек. Он начинается в последний понедельник августа и заканчивается в первый понедельник сентября сожжением гигантской человеческой фигуры.

https://ria.ru/20230829/uragan-1893008378.html

невада

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, невада, сша