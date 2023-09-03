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В Донецке появились баннеры ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 03.09.2023
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15:05 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/donetsk-1893935132.html
В Донецке появились баннеры ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
В Донецке появились баннеры ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 03.09.2023
В Донецке появились баннеры ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Баннеры, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, появились на улицах Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T15:05
2023-09-03T15:05
общество
донецк
беслан
донбасс
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Баннеры, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, появились на улицах Донецка, передает корреспондент РИА Новости. Третьего сентября в России - День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года. В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Билборды с надписью "Донбасс против террора" появились сразу на пяти оживленных участках дороги: пересечении улицы Челюскинцев, Комсомольского проспекта и проспекта Мира, проспекта Богдана Хмельницкого, улицы Розы Люксембург и улицы 50-летия СССР, а также на пересечении Ленинского проспекта и Стадионной улицы. В настоящее время на фоне проведения специальной военной операции сформировались новые террористические угрозы, исходящие, в основном, от украинских спецслужб и националистических формирований. При содействии "коллективного Запада" они пропагандируют идеи терроризма и неонацизма, пытаются вовлекать в преступную деятельность российских граждан и лиц, прибывающих с территории Украины, активно используя при этом различные интернет-ресурсы.
https://ria.ru/20230903/borba_s_terrorizmom-1893605359.html
донецк
беслан
донбасс
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Ольга Фомченкова
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Шары в небе и цветы. В Москве почтили память жертв теракта в Беслане
В Москве почтили память жертв теракта в Беслане. В небо запустили 334 белых шара.
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РИА Новости
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353
60
353
60
общество, донецк, беслан, донбасс
Общество, Донецк, Беслан, Донбасс
В Донецке появились баннеры ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Билборды с надписью "Донбасс против террора" появились в Донецке

© РИА НовостиВ Донецке появились баннеры ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
В Донецке появились баннеры ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
© РИА Новости
В Донецке появились баннеры ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Баннеры, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, появились на улицах Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Третьего сентября в России - День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года. В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
Учащиеся кадетского корпуса на площади перед театральным центром на Дубровке в Москве в День солидарности в борьбе с терроризмом. - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
День солидарности в борьбе с терроризмом
Вчера, 02:33
Билборды с надписью "Донбасс против террора" появились сразу на пяти оживленных участках дороги: пересечении улицы Челюскинцев, Комсомольского проспекта и проспекта Мира, проспекта Богдана Хмельницкого, улицы Розы Люксембург и улицы 50-летия СССР, а также на пересечении Ленинского проспекта и Стадионной улицы.
В настоящее время на фоне проведения специальной военной операции сформировались новые террористические угрозы, исходящие, в основном, от украинских спецслужб и националистических формирований. При содействии "коллективного Запада" они пропагандируют идеи терроризма и неонацизма, пытаются вовлекать в преступную деятельность российских граждан и лиц, прибывающих с территории Украины, активно используя при этом различные интернет-ресурсы.
 
ОбществоДонецкБесланДонбасс
 
 
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