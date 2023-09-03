https://ria.ru/20230903/donetsk-1893935132.html

В Донецке появились баннеры ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В Донецке появились баннеры ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 03.09.2023

В Донецке появились баннеры ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Баннеры, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, появились на улицах Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T15:05

2023-09-03T15:05

2023-09-03T15:05

общество

донецк

беслан

донбасс

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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Баннеры, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, появились на улицах Донецка, передает корреспондент РИА Новости. Третьего сентября в России - День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года. В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Билборды с надписью "Донбасс против террора" появились сразу на пяти оживленных участках дороги: пересечении улицы Челюскинцев, Комсомольского проспекта и проспекта Мира, проспекта Богдана Хмельницкого, улицы Розы Люксембург и улицы 50-летия СССР, а также на пересечении Ленинского проспекта и Стадионной улицы. В настоящее время на фоне проведения специальной военной операции сформировались новые террористические угрозы, исходящие, в основном, от украинских спецслужб и националистических формирований. При содействии "коллективного Запада" они пропагандируют идеи терроризма и неонацизма, пытаются вовлекать в преступную деятельность российских граждан и лиц, прибывающих с территории Украины, активно используя при этом различные интернет-ресурсы.

https://ria.ru/20230903/borba_s_terrorizmom-1893605359.html

донецк

беслан

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, донецк, беслан, донбасс