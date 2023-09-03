https://ria.ru/20230903/donbass-1893925983.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 03.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район, выпустив 16 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T13:33

2023-09-03T13:33

2023-09-03T13:33

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район, выпустив 16 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 11.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 12.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство.Кроме того, в 11.10 мск украинские войска обстреляли Ясиноватский район, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров. В 12.40 мск ведомство зафиксировало обстрел Кировского района Донецка, украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины