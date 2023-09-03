Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район
СЦКК: ВСУ выпустили 16 снарядов по Донецку и Ясиноватскому району
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов крупного калибра в Донецке
Осколки украинских снарядов крупного калибра в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район, выпустив 16 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 11.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 12.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство.
Кроме того, в 11.10 мск украинские войска обстреляли Ясиноватский район, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
В 12.40 мск ведомство зафиксировало обстрел Кировского района Донецка, украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.