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Эксперт предупредил о рисках эксплуатации беспилотников в России - РИА Новости, 03.09.2023
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10:35 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/bespilotniki-1893907457.html
Эксперт предупредил о рисках эксплуатации беспилотников в России
Эксперт предупредил о рисках эксплуатации беспилотников в России - РИА Новости, 03.09.2023
Эксперт предупредил о рисках эксплуатации беспилотников в России
Эксплуатация беспилотников в настоящее время в России сопряжена с рядом рисков, среди них - недостаточная безопасность и опосредованная угроза для людей, а... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T10:35
2023-09-03T10:35
технологии
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Эксплуатация беспилотников в настоящее время в России сопряжена с рядом рисков, среди них - недостаточная безопасность и опосредованная угроза для людей, а также неприятие обществом, рассказал РИА Новости генеральный директор НИЦ "Аэроскрипт" Владислав Шифрин. "Сегодня в части эксплуатации беспилотников существует четыре основных риска: недостаточная безопасность и опосредованная угроза для людей, недостаточная эффективность и неприятие обществом. Работа по минимизации рисков в настоящее время ведется посредством эксплуатационных ограничений дронов", - сказал Шифрин. Он объяснил, что эксплуатационными ограничениями являются ограничение интенсивности, сложности движения, типы используемых беспилотных воздушных систем, их оснащенность и так далее - именно таким образом в основном минимизируют риски в России. Их используют в том случае, где технологии не позволяют достичь приемлемого уровня рисков. Эксперт добавил, что за счет управления рисками их можно снизить до приемлемого уровня, в основном за счет технологических и нормативных мер. "Несмотря на то, что риски, связанные с эффективностью и неприятием обществом, не относятся к безопасности, их необходимо также учитывать. Подход к их оценке и управлению ими может быть организован так же, как и для рисков, связанных с безопасностью.… Отдельная категория рисков связана с намеренным использованием БАС в целях причинения вреда людям и объектам на земле, другим воздушным судам", – отметил Шифрин. Он добавил, что управление рисками эксплуатации дронов не подразумевает участия человека в том случае, когда для этого созданы достаточно зрелые технологии, нормативная база. Также важна приверженность участников к обеспечению безопасности. НИЦ "Аэроскрипт" работает над созданием специализированной системы. "Система управления рисками будет автоматизированной и предусматривать формулирование целей управления рисками в цифровом виде для всех категорий рисков, требований к характеристикам и ограничениям, нормативной базы. Технологически первый облик системы управления рисками может быть реализован к 2025 году. "Аэроскрипт" работает над созданием такой системы", – рассказал Шифрин.
https://ria.ru/20230902/bespilotniki-1893770552.html
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технологии, россия
Технологии, Россия
Эксперт предупредил о рисках эксплуатации беспилотников в России

Эксперт НИЦ "Аэроскрипт" Шифрин назвал четыре риска эксплуатации БПЛА в России

© Depositphotos.com / Dusan PetkovicДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© Depositphotos.com / Dusan Petkovic
Дрон в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Эксплуатация беспилотников в настоящее время в России сопряжена с рядом рисков, среди них - недостаточная безопасность и опосредованная угроза для людей, а также неприятие обществом, рассказал РИА Новости генеральный директор НИЦ "Аэроскрипт" Владислав Шифрин.
"Сегодня в части эксплуатации беспилотников существует четыре основных риска: недостаточная безопасность и опосредованная угроза для людей, недостаточная эффективность и неприятие обществом. Работа по минимизации рисков в настоящее время ведется посредством эксплуатационных ограничений дронов", - сказал Шифрин.
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Он объяснил, что эксплуатационными ограничениями являются ограничение интенсивности, сложности движения, типы используемых беспилотных воздушных систем, их оснащенность и так далее - именно таким образом в основном минимизируют риски в России. Их используют в том случае, где технологии не позволяют достичь приемлемого уровня рисков. Эксперт добавил, что за счет управления рисками их можно снизить до приемлемого уровня, в основном за счет технологических и нормативных мер.
«
"Несмотря на то, что риски, связанные с эффективностью и неприятием обществом, не относятся к безопасности, их необходимо также учитывать. Подход к их оценке и управлению ими может быть организован так же, как и для рисков, связанных с безопасностью.… Отдельная категория рисков связана с намеренным использованием БАС в целях причинения вреда людям и объектам на земле, другим воздушным судам", – отметил Шифрин.
Он добавил, что управление рисками эксплуатации дронов не подразумевает участия человека в том случае, когда для этого созданы достаточно зрелые технологии, нормативная база. Также важна приверженность участников к обеспечению безопасности. НИЦ "Аэроскрипт" работает над созданием специализированной системы.
"Система управления рисками будет автоматизированной и предусматривать формулирование целей управления рисками в цифровом виде для всех категорий рисков, требований к характеристикам и ограничениям, нормативной базы. Технологически первый облик системы управления рисками может быть реализован к 2025 году. "Аэроскрипт" работает над созданием такой системы", – рассказал Шифрин.
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