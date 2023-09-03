https://ria.ru/20230903/bespilotniki-1893907457.html

Эксперт предупредил о рисках эксплуатации беспилотников в России

Эксперт предупредил о рисках эксплуатации беспилотников в России - РИА Новости, 03.09.2023

Эксперт предупредил о рисках эксплуатации беспилотников в России

Эксплуатация беспилотников в настоящее время в России сопряжена с рядом рисков, среди них - недостаточная безопасность и опосредованная угроза для людей, а... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T10:35

2023-09-03T10:35

2023-09-03T10:35

технологии

россия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Эксплуатация беспилотников в настоящее время в России сопряжена с рядом рисков, среди них - недостаточная безопасность и опосредованная угроза для людей, а также неприятие обществом, рассказал РИА Новости генеральный директор НИЦ "Аэроскрипт" Владислав Шифрин. "Сегодня в части эксплуатации беспилотников существует четыре основных риска: недостаточная безопасность и опосредованная угроза для людей, недостаточная эффективность и неприятие обществом. Работа по минимизации рисков в настоящее время ведется посредством эксплуатационных ограничений дронов", - сказал Шифрин. Он объяснил, что эксплуатационными ограничениями являются ограничение интенсивности, сложности движения, типы используемых беспилотных воздушных систем, их оснащенность и так далее - именно таким образом в основном минимизируют риски в России. Их используют в том случае, где технологии не позволяют достичь приемлемого уровня рисков. Эксперт добавил, что за счет управления рисками их можно снизить до приемлемого уровня, в основном за счет технологических и нормативных мер. "Несмотря на то, что риски, связанные с эффективностью и неприятием обществом, не относятся к безопасности, их необходимо также учитывать. Подход к их оценке и управлению ими может быть организован так же, как и для рисков, связанных с безопасностью.… Отдельная категория рисков связана с намеренным использованием БАС в целях причинения вреда людям и объектам на земле, другим воздушным судам", – отметил Шифрин. Он добавил, что управление рисками эксплуатации дронов не подразумевает участия человека в том случае, когда для этого созданы достаточно зрелые технологии, нормативная база. Также важна приверженность участников к обеспечению безопасности. НИЦ "Аэроскрипт" работает над созданием специализированной системы. "Система управления рисками будет автоматизированной и предусматривать формулирование целей управления рисками в цифровом виде для всех категорий рисков, требований к характеристикам и ограничениям, нормативной базы. Технологически первый облик системы управления рисками может быть реализован к 2025 году. "Аэроскрипт" работает над созданием такой системы", – рассказал Шифрин.

https://ria.ru/20230902/bespilotniki-1893770552.html

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия