Рейтинг@Mail.ru
Премьер Баварии не снял зама с должности после антисемитского скандала - РИА Новости, 03.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 03.09.2023 (обновлено: 15:07 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/bavariya-1893935267.html
Премьер Баварии не снял зама с должности после антисемитского скандала
Премьер Баварии не снял зама с должности после антисемитского скандала - РИА Новости, 03.09.2023
Премьер Баварии не снял зама с должности после антисемитского скандала
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер принял решение не снимать с должности своего заместителя и главу министерства экономики федеральной земли Хуберта... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T15:05
2023-09-03T15:07
в мире
бавария
германия
маркус зедер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер принял решение не снимать с должности своего заместителя и главу министерства экономики федеральной земли Хуберта Айвангера, который, по сообщениям СМИ, якобы распространял в школьные годы антисемитские листовки, как сообщает издание Focus. В конце прошлой недели Зедер выставил ультиматум Айвангеру в краткий срок ответить на список вопросов, составленных после распространившихся в СМИ сообщений о том, что тот якобы раздавал в школьные годы антисемитские листовки. "Прошло целых 35 лет. Никто не остается таким, каким был раньше", - приводит Focus слова Зедера, ознакомившегося с ответами Айвангера и выступившего сегодня на пресс-конференции. Далее баварский премьер подчеркнул, что увольнение стало бы "несоразмерным решением". По словам Зедера, Айвангер признает, что в молодости допускал серьезные ошибки, но теперь "проявил раскаяние". Кроме того, как подчеркнул Зедер, до сих пор нет никаких доказательств того, что Айвангер написал или печатал эти листовки. Глава МВД Германии Нэнси Фезер тем временем назвала решение Зедера "ущербом для репутации Германии". "Зедер принял решение не по причине собственной позиции и ответственности, а из простых властных расчетов", - заявила она в интервью немецкой медиагруппе RND. Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на одноклассников Айвангера, что тот будучи 17-летним подростком якобы распространял листовки с антисемитским и нацистским содержанием. Политик отрицает свою причастность к составлению листовок, однако признал, что хранил в ранце несколько распечаток. Позднее его старший брат взял вину на себя и сообщил, что составителем антисемитского памфлета был он. Айвангер извинился перед жертвами нацистского режима, но назвал сообщения в СМИ направленной против него "политической кампанией".
https://ria.ru/20230903/germaniya-1893887100.html
бавария
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бавария, германия, маркус зедер
В мире, Бавария, Германия, Маркус Зедер
Премьер Баварии не снял зама с должности после антисемитского скандала

Премьер Баварии не стал увольнять зама после скандала с нацистскими листовками

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер принял решение не снимать с должности своего заместителя и главу министерства экономики федеральной земли Хуберта Айвангера, который, по сообщениям СМИ, якобы распространял в школьные годы антисемитские листовки, как сообщает издание Focus.
В конце прошлой недели Зедер выставил ультиматум Айвангеру в краткий срок ответить на список вопросов, составленных после распространившихся в СМИ сообщений о том, что тот якобы раздавал в школьные годы антисемитские листовки.
"Прошло целых 35 лет. Никто не остается таким, каким был раньше", - приводит Focus слова Зедера, ознакомившегося с ответами Айвангера и выступившего сегодня на пресс-конференции. Далее баварский премьер подчеркнул, что увольнение стало бы "несоразмерным решением".
По словам Зедера, Айвангер признает, что в молодости допускал серьезные ошибки, но теперь "проявил раскаяние". Кроме того, как подчеркнул Зедер, до сих пор нет никаких доказательств того, что Айвангер написал или печатал эти листовки.
Глава МВД Германии Нэнси Фезер тем временем назвала решение Зедера "ущербом для репутации Германии". "Зедер принял решение не по причине собственной позиции и ответственности, а из простых властных расчетов", - заявила она в интервью немецкой медиагруппе RND.
Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на одноклассников Айвангера, что тот будучи 17-летним подростком якобы распространял листовки с антисемитским и нацистским содержанием. Политик отрицает свою причастность к составлению листовок, однако признал, что хранил в ранце несколько распечаток. Позднее его старший брат взял вину на себя и сообщил, что составителем антисемитского памфлета был он. Айвангер извинился перед жертвами нацистского режима, но назвал сообщения в СМИ направленной против него "политической кампанией".
Флаги на здании бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
Уровень поддержки правительства ФРГ достиг антирекорда, показал опрос
Вчера, 01:33
 
В миреБаварияГерманияМаркус Зедер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала