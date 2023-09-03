https://ria.ru/20230903/bavariya-1893935267.html

Премьер Баварии не снял зама с должности после антисемитского скандала

Премьер Баварии не снял зама с должности после антисемитского скандала - РИА Новости, 03.09.2023

Премьер Баварии не снял зама с должности после антисемитского скандала

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер принял решение не снимать с должности своего заместителя и главу министерства экономики федеральной земли Хуберта... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T15:05

2023-09-03T15:05

2023-09-03T15:07

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бавария

германия

маркус зедер

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БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер принял решение не снимать с должности своего заместителя и главу министерства экономики федеральной земли Хуберта Айвангера, который, по сообщениям СМИ, якобы распространял в школьные годы антисемитские листовки, как сообщает издание Focus. В конце прошлой недели Зедер выставил ультиматум Айвангеру в краткий срок ответить на список вопросов, составленных после распространившихся в СМИ сообщений о том, что тот якобы раздавал в школьные годы антисемитские листовки. "Прошло целых 35 лет. Никто не остается таким, каким был раньше", - приводит Focus слова Зедера, ознакомившегося с ответами Айвангера и выступившего сегодня на пресс-конференции. Далее баварский премьер подчеркнул, что увольнение стало бы "несоразмерным решением". По словам Зедера, Айвангер признает, что в молодости допускал серьезные ошибки, но теперь "проявил раскаяние". Кроме того, как подчеркнул Зедер, до сих пор нет никаких доказательств того, что Айвангер написал или печатал эти листовки. Глава МВД Германии Нэнси Фезер тем временем назвала решение Зедера "ущербом для репутации Германии". "Зедер принял решение не по причине собственной позиции и ответственности, а из простых властных расчетов", - заявила она в интервью немецкой медиагруппе RND. Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на одноклассников Айвангера, что тот будучи 17-летним подростком якобы распространял листовки с антисемитским и нацистским содержанием. Политик отрицает свою причастность к составлению листовок, однако признал, что хранил в ранце несколько распечаток. Позднее его старший брат взял вину на себя и сообщил, что составителем антисемитского памфлета был он. Айвангер извинился перед жертвами нацистского режима, но назвал сообщения в СМИ направленной против него "политической кампанией".

https://ria.ru/20230903/germaniya-1893887100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, бавария, германия, маркус зедер