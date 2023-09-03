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Российские военные отразили три атаки на Запорожском направлении - РИА Новости, 03.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:19 03.09.2023 (обновлено: 13:31 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/ataki-1893924237.html
Российские военные отразили три атаки на Запорожском направлении
Российские военные отразили три атаки на Запорожском направлении - РИА Новости, 03.09.2023
Российские военные отразили три атаки на Запорожском направлении
Украинские военнослужащие потеряли за сутки на запорожском направлении более 130 солдат, две бронемашины, три американские артиллерийские системы и три орудия... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T13:19
2023-09-03T13:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украинские военнослужащие потеряли за сутки на запорожском направлении более 130 солдат, две бронемашины, три американские артиллерийские системы и три орудия Д-30, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Потери противника составили свыше 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, три артиллерийские системы М777 и три гаубицы М119 производства США, а также три орудия Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили три атаки штурмовых отрядов 47-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино и Вербового в Запорожской области."Также, штурмовой, армейской авиацией и тяжелыми огнеметными системами западнее населенного пункта Вербовое Запорожской области нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - добавили в МО РФ.Кроме того, в районах Новоселовки, Червоной Криницы и Орехова были уничтожены три полевых склада боеприпасов подразделений украинских войск.
https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1893156475.html
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вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили три атаки на Запорожском направлении

Минобороны: ВС России за сутки отразили три атаки на Запорожском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украинские военнослужащие потеряли за сутки на запорожском направлении более 130 солдат, две бронемашины, три американские артиллерийские системы и три орудия Д-30, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
«
"Потери противника составили свыше 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, три артиллерийские системы М777 и три гаубицы М119 производства США, а также три орудия Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Отмечается, что на запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили три атаки штурмовых отрядов 47-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино и Вербового в Запорожской области.
«
"Также, штурмовой, армейской авиацией и тяжелыми огнеметными системами западнее населенного пункта Вербовое Запорожской области нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - добавили в МО РФ.
Кроме того, в районах Новоселовки, Червоной Криницы и Орехова были уничтожены три полевых склада боеприпасов подразделений украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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