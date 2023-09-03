https://ria.ru/20230903/ataki-1893924237.html

Российские военные отразили три атаки на Запорожском направлении

Российские военные отразили три атаки на Запорожском направлении - РИА Новости, 03.09.2023

Российские военные отразили три атаки на Запорожском направлении

Украинские военнослужащие потеряли за сутки на запорожском направлении более 130 солдат, две бронемашины, три американские артиллерийские системы и три орудия... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T13:19

2023-09-03T13:19

2023-09-03T13:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украинские военнослужащие потеряли за сутки на запорожском направлении более 130 солдат, две бронемашины, три американские артиллерийские системы и три орудия Д-30, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Потери противника составили свыше 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, три артиллерийские системы М777 и три гаубицы М119 производства США, а также три орудия Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили три атаки штурмовых отрядов 47-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино и Вербового в Запорожской области."Также, штурмовой, армейской авиацией и тяжелыми огнеметными системами западнее населенного пункта Вербовое Запорожской области нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - добавили в МО РФ.Кроме того, в районах Новоселовки, Червоной Криницы и Орехова были уничтожены три полевых склада боеприпасов подразделений украинских войск.

https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1893156475.html

запорожская область

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вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)