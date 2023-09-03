https://ria.ru/20230903/aeroporty-1893905801.html

Правительство выделило средства на поддержку аэропортов юга и центра России

Правительство выделило средства на поддержку аэропортов юга и центра России - РИА Новости, 03.09.2023

Правительство выделило средства на поддержку аэропортов юга и центра России

Правительство РФ выделило более 2,6 миллиарда рублей на поддержку аэропортов, в которых временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов, сообщается... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T10:14

2023-09-03T10:14

2023-09-03T10:17

экономика

россия

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762792608_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_44849fd1f3445fbf74f9f16f945aa50a.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Правительство РФ выделило более 2,6 миллиарда рублей на поддержку аэропортов, в которых временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина."Правительство выделило еще более 2,6 миллиарда рублей на поддержку аэропортов на юге и в центре России. Речь идет о поддержке аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов. Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов", - говорится в сообщении.В мае 2023 года на эти же цели из резервного фонда правительства было направлено почти 2,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20221228/subsidii-1841976058.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, правительство рф