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Правительство выделило средства на поддержку аэропортов юга и центра России - РИА Новости, 03.09.2023
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10:14 03.09.2023 (обновлено: 10:17 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/aeroporty-1893905801.html
Правительство выделило средства на поддержку аэропортов юга и центра России
Правительство выделило средства на поддержку аэропортов юга и центра России - РИА Новости, 03.09.2023
Правительство выделило средства на поддержку аэропортов юга и центра России
Правительство РФ выделило более 2,6 миллиарда рублей на поддержку аэропортов, в которых временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов, сообщается... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T10:14
2023-09-03T10:17
экономика
россия
правительство рф
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Правительство РФ выделило более 2,6 миллиарда рублей на поддержку аэропортов, в которых временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина."Правительство выделило еще более 2,6 миллиарда рублей на поддержку аэропортов на юге и в центре России. Речь идет о поддержке аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов. Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов", - говорится в сообщении.В мае 2023 года на эти же цели из резервного фонда правительства было направлено почти 2,5 миллиарда рублей.
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экономика, россия, правительство рф
Экономика, Россия, Правительство РФ
Правительство выделило средства на поддержку аэропортов юга и центра России

Правительство выделило еще 2,6 млрд руб на поддержку аэропортов юга и центра РФ

© РИА Новости / Евгений БиятовАэропорт Геленджика
Аэропорт Геленджика - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Аэропорт Геленджика . Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Правительство РФ выделило более 2,6 миллиарда рублей на поддержку аэропортов, в которых временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.
«
"Правительство выделило еще более 2,6 миллиарда рублей на поддержку аэропортов на юге и в центре России. Речь идет о поддержке аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов. Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов", - говорится в сообщении.
В мае 2023 года на эти же цели из резервного фонда правительства было направлено почти 2,5 миллиарда рублей.
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