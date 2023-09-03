https://ria.ru/20230903/aeroporty-1893905801.html
Правительство выделило средства на поддержку аэропортов юга и центра России
Правительство выделило средства на поддержку аэропортов юга и центра России - РИА Новости, 03.09.2023
Правительство выделило средства на поддержку аэропортов юга и центра России
Правительство РФ выделило более 2,6 миллиарда рублей на поддержку аэропортов, в которых временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов, сообщается... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T10:14
2023-09-03T10:14
2023-09-03T10:17
экономика
россия
правительство рф
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Правительство РФ выделило более 2,6 миллиарда рублей на поддержку аэропортов, в которых временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина."Правительство выделило еще более 2,6 миллиарда рублей на поддержку аэропортов на юге и в центре России. Речь идет о поддержке аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов. Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов", - говорится в сообщении.В мае 2023 года на эти же цели из резервного фонда правительства было направлено почти 2,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20221228/subsidii-1841976058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, правительство рф
Экономика, Россия, Правительство РФ
Правительство выделило средства на поддержку аэропортов юга и центра России
Правительство выделило еще 2,6 млрд руб на поддержку аэропортов юга и центра РФ