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Заявление Зеленского о ситуации на фронте вызвало шок в Сети - РИА Новости, 02.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:34 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/zelenskiy-1893867779.html
Заявление Зеленского о ситуации на фронте вызвало шок в Сети
Заявление Зеленского о ситуации на фронте вызвало шок в Сети - РИА Новости, 02.09.2023
Заявление Зеленского о ситуации на фронте вызвало шок в Сети
Пользователи соцсети X высмеяли утверждение президента Владимира Зеленского об успехах ВСУ, сделанное после очевидного провала украинского контнаступления. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T19:34
2023-09-02T19:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X высмеяли утверждение президента Владимира Зеленского об успехах ВСУ, сделанное после очевидного провала украинского контнаступления."Это наступление ни к чему не привело и не приведет", — отметил пользователь. "Вы военный преступник, посылаете украинских мужчин на верную смерть. &lt;…&gt; Никакие слова не могут описать вашу трусость", — возмутился другой. "Вы делаете два шага вперед, а потом три — назад. Так что технически, да, ваши войска продвигаются вперед", — с иронией добавил третий. "Когда вы собираетесь встретиться с Путиным, чтобы обсудить мирные переговоры? Ах да, я забыл, что вы разжигатель конфликта. Это и когда все заканчивается, вы перестаете богатеть", — поделился свои мнением еще один комментатор. "В неправильном направлении", — написал читатель под публикацией. ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что войска противника не смогли добиться каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом наступления. Украине, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.СМИ и военные эксперты из США и Европы также указывают на провал летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230902/zelenskiy-1893852194.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО

Заявление Зеленского о ситуации на фронте вызвало шок в Сети

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X высмеяли утверждение президента Владимира Зеленского об успехах ВСУ, сделанное после очевидного провала украинского контнаступления.
"Это наступление ни к чему не привело и не приведет", — отметил пользователь.
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"Вы военный преступник, посылаете украинских мужчин на верную смерть. <…> Никакие слова не могут описать вашу трусость", — возмутился другой.
"Вы делаете два шага вперед, а потом три — назад. Так что технически, да, ваши войска продвигаются вперед", — с иронией добавил третий.
"Когда вы собираетесь встретиться с Путиным, чтобы обсудить мирные переговоры? Ах да, я забыл, что вы разжигатель конфликта. Это и когда все заканчивается, вы перестаете богатеть", — поделился свои мнением еще один комментатор.
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"В неправильном направлении", — написал читатель под публикацией.
ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что войска противника не смогли добиться каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом наступления. Украине, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
СМИ и военные эксперты из США и Европы также указывают на провал летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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