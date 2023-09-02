https://ria.ru/20230902/zelenskiy-1893867779.html

Заявление Зеленского о ситуации на фронте вызвало шок в Сети

Заявление Зеленского о ситуации на фронте вызвало шок в Сети - РИА Новости, 02.09.2023

Заявление Зеленского о ситуации на фронте вызвало шок в Сети

Пользователи соцсети X высмеяли утверждение президента Владимира Зеленского об успехах ВСУ, сделанное после очевидного провала украинского контнаступления. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T19:34

2023-09-02T19:34

2023-09-02T19:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X высмеяли утверждение президента Владимира Зеленского об успехах ВСУ, сделанное после очевидного провала украинского контнаступления."Это наступление ни к чему не привело и не приведет", — отметил пользователь. "Вы военный преступник, посылаете украинских мужчин на верную смерть. <…> Никакие слова не могут описать вашу трусость", — возмутился другой. "Вы делаете два шага вперед, а потом три — назад. Так что технически, да, ваши войска продвигаются вперед", — с иронией добавил третий. "Когда вы собираетесь встретиться с Путиным, чтобы обсудить мирные переговоры? Ах да, я забыл, что вы разжигатель конфликта. Это и когда все заканчивается, вы перестаете богатеть", — поделился свои мнением еще один комментатор. "В неправильном направлении", — написал читатель под публикацией. ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что войска противника не смогли добиться каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом наступления. Украине, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.СМИ и военные эксперты из США и Европы также указывают на провал летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230902/zelenskiy-1893852194.html

https://ria.ru/20230902/kuleba-1893838752.html

https://ria.ru/20230902/putin-1893833312.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато