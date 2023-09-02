https://ria.ru/20230902/zelenskiy-1893795637.html
Огромная брешь. Назван город, потеря которого похоронит Зеленского
Огромная брешь. Назван город, потеря которого похоронит Зеленского - РИА Новости, 02.09.2023
Огромная брешь. Назван город, потеря которого похоронит Зеленского
Потеря Купянска и дальнейшее продвижение российских войск в Харьковской области станут концом политической карьеры Владимира Зеленского, пишет обозреватель... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T06:16
2023-09-02T06:16
2023-09-02T08:55
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Потеря Купянска и дальнейшее продвижение российских войск в Харьковской области станут концом политической карьеры Владимира Зеленского, пишет обозреватель Guancha Чэнь Фэн.Как отмечает автор, по мере провала контрнаступления ВСУ в Запорожье Зеленский "теряет весь свой лоск". Однако есть еще более тревожащее его место — город Купянск. Он напомнил, что ранее главком сухопутных войск Украины Александр Сырский лично прибыл в город из-за тяжелой для ВСУ ситуации на этом направлении."Военное руководство страны не настолько глупо, чтобы не увидеть огромную брешь в Купянске", — указывает Чэнь. По его словам, в случае успешного прорыва российские силы смогут развить наступление с покинутого ВСУ фланга и даже соединиться с подразделениями со стороны Белгорода для взятия Харькова."А это станет огромной политической и военной катастрофой для Украины. Политическая карьера Зеленского на этом рухнет", — подчеркивает обозреватель.При этом, по его мнению, Зеленский еще сможет вернуться к образу "политика-любителя", однако потеря поддержки военных для него окажется фатальной.В середине августа Минобороны России сообщило о продолжающемся продвижении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале месяца российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, харьковская область, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Россия
Огромная брешь. Назван город, потеря которого похоронит Зеленского
Guancha: потеря Купянска станет концом политической карьеры Зеленского