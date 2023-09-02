https://ria.ru/20230902/zelenskiy-1893795637.html

Огромная брешь. Назван город, потеря которого похоронит Зеленского

Огромная брешь. Назван город, потеря которого похоронит Зеленского - РИА Новости, 02.09.2023

Огромная брешь. Назван город, потеря которого похоронит Зеленского

Потеря Купянска и дальнейшее продвижение российских войск в Харьковской области станут концом политической карьеры Владимира Зеленского, пишет обозреватель... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T06:16

2023-09-02T06:16

2023-09-02T08:55

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Потеря Купянска и дальнейшее продвижение российских войск в Харьковской области станут концом политической карьеры Владимира Зеленского, пишет обозреватель Guancha Чэнь Фэн.Как отмечает автор, по мере провала контрнаступления ВСУ в Запорожье Зеленский "теряет весь свой лоск". Однако есть еще более тревожащее его место — город Купянск. Он напомнил, что ранее главком сухопутных войск Украины Александр Сырский лично прибыл в город из-за тяжелой для ВСУ ситуации на этом направлении."Военное руководство страны не настолько глупо, чтобы не увидеть огромную брешь в Купянске", — указывает Чэнь. По его словам, в случае успешного прорыва российские силы смогут развить наступление с покинутого ВСУ фланга и даже соединиться с подразделениями со стороны Белгорода для взятия Харькова."А это станет огромной политической и военной катастрофой для Украины. Политическая карьера Зеленского на этом рухнет", — подчеркивает обозреватель.При этом, по его мнению, Зеленский еще сможет вернуться к образу "политика-любителя", однако потеря поддержки военных для него окажется фатальной.В середине августа Минобороны России сообщило о продолжающемся продвижении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале месяца российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, харьковская область, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, россия