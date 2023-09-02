https://ria.ru/20230902/zaschita-1893863042.html

В ГД попросят Банк России защитить население от махинаций по телефону

В ГД попросят Банк России защитить население от махинаций по телефону - РИА Новости, 02.09.2023

В ГД попросят Банк России защитить население от махинаций по телефону

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратится в Банк России с просьбой ввести комплексный механизм по... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T18:45

2023-09-02T18:45

2023-09-02T18:50

технологии

ярослав нилов

госдума рф

тинькофф. кредитные системы

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратится в Банк России с просьбой ввести комплексный механизм по защите граждан от мошеннических . "Обращусь к руководству Банка России с предложением распространить опыт Тинькофф на максимальное количество финансовых учреждений", - написал он в своём телеграм-канале. По уточнению парламентария, Тинькофф банк разработал эффективный механизм по защите пользователей от кражи денег, в него входит: отклонение подозрительных звонков, определение номеров, а также для переводов сверх лимита потребуется дополнительная проверка – селфи, СМС или звонок из кол-центра. Если мошенник сможет обойти систему, банк вернёт обманутому гражданину деньги в течение суток. "Пока мы годами слушали лекции о необходимости пресечения мошеннических схем и поражались миллиардным масштабам "телефонных" хищений с банковских счетов, люди молча работали над системой противодействия талантам "инженеров человеческих душ" преступного мира", - отметил парламентарий.

https://ria.ru/20230831/pensionerka-1893403746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, ярослав нилов, госдума рф, тинькофф. кредитные системы