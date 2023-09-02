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В ГД попросят Банк России защитить население от махинаций по телефону - РИА Новости, 02.09.2023
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18:45 02.09.2023 (обновлено: 18:50 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/zaschita-1893863042.html
В ГД попросят Банк России защитить население от махинаций по телефону
В ГД попросят Банк России защитить население от махинаций по телефону - РИА Новости, 02.09.2023
В ГД попросят Банк России защитить население от махинаций по телефону
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратится в Банк России с просьбой ввести комплексный механизм по... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T18:45
2023-09-02T18:50
технологии
ярослав нилов
госдума рф
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратится в Банк России с просьбой ввести комплексный механизм по защите граждан от мошеннических . "Обращусь к руководству Банка России с предложением распространить опыт Тинькофф на максимальное количество финансовых учреждений", - написал он в своём телеграм-канале. По уточнению парламентария, Тинькофф банк разработал эффективный механизм по защите пользователей от кражи денег, в него входит: отклонение подозрительных звонков, определение номеров, а также для переводов сверх лимита потребуется дополнительная проверка – селфи, СМС или звонок из кол-центра. Если мошенник сможет обойти систему, банк вернёт обманутому гражданину деньги в течение суток. "Пока мы годами слушали лекции о необходимости пресечения мошеннических схем и поражались миллиардным масштабам "телефонных" хищений с банковских счетов, люди молча работали над системой противодействия талантам "инженеров человеческих душ" преступного мира", - отметил парламентарий.
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технологии, ярослав нилов, госдума рф, тинькофф. кредитные системы
Технологии, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Тинькофф. Кредитные Системы
В ГД попросят Банк России защитить население от махинаций по телефону

В ГД попросят Банк России ввести механизм по защите населения от кражи денег

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратится в Банк России с просьбой ввести комплексный механизм по защите граждан от мошеннических .
"Обращусь к руководству Банка России с предложением распространить опыт Тинькофф на максимальное количество финансовых учреждений", - написал он в своём телеграм-канале.
По уточнению парламентария, Тинькофф банк разработал эффективный механизм по защите пользователей от кражи денег, в него входит: отклонение подозрительных звонков, определение номеров, а также для переводов сверх лимита потребуется дополнительная проверка – селфи, СМС или звонок из кол-центра.
Если мошенник сможет обойти систему, банк вернёт обманутому гражданину деньги в течение суток.
"Пока мы годами слушали лекции о необходимости пресечения мошеннических схем и поражались миллиардным масштабам "телефонных" хищений с банковских счетов, люди молча работали над системой противодействия талантам "инженеров человеческих душ" преступного мира", - отметил парламентарий.
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ТехнологииЯрослав НиловГосдума РФТинькофф. Кредитные Системы
 
 
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