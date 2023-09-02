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В Эквадоре освободили взятых в заложники охранников тюрем
В Эквадоре освободили взятых в заложники охранников тюрем - РИА Новости, 02.09.2023
В Эквадоре освободили взятых в заложники охранников тюрем
Охранники и полицейские, взятые в заложники заключенными в нескольких тюрьмах Эквадора, освобождены, сообщила национальная пенитенциарная служба. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T01:21
2023-09-02T01:21
2023-09-02T05:52
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен - РИА Новости. Охранники и полицейские, взятые в заложники заключенными в нескольких тюрьмах Эквадора, освобождены, сообщила национальная пенитенциарная служба."Пятьдесят надзирателей и семеро полицейских, которые удерживались в шести тюрьмах, уже освобождены", - говорится в сообщении. Они прошли медосмотр, чувствуют себя хорошо.Заключенные удерживали охранников с четверга. Служба отмечает, что эти действия, возможно, являются ответом криминальных группировок на обыски, проведенные в тюрьмах для изъятия у заключенных запрещенных вещей.Это уже не первый раз, когда надзиратели оказываются в заложниках у заключенных в Эквадоре. В конце июля после столкновений в одной из тюрем узники объявили голодовку и удерживали охранников.
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эквадор, в мире
В Эквадоре освободили взятых в заложники охранников тюрем
В Эквадоре освободили охранников тюрем, которых заключенные взяли в заложники
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен - РИА Новости. Охранники и полицейские, взятые в заложники заключенными в нескольких тюрьмах Эквадора, освобождены, сообщила национальная пенитенциарная служба.
«
"Пятьдесят надзирателей и семеро полицейских, которые удерживались в шести тюрьмах, уже освобождены", - говорится в сообщении.
Они прошли медосмотр, чувствуют себя хорошо.
Заключенные удерживали охранников с четверга. Служба отмечает, что эти действия, возможно, являются ответом криминальных группировок на обыски, проведенные в тюрьмах для изъятия у заключенных запрещенных вещей.
Это уже не первый раз, когда надзиратели оказываются в заложниках у заключенных в Эквадоре. В конце июля после столкновений в одной из тюрем узники объявили голодовку и удерживали охранников.
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