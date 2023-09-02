Рейтинг@Mail.ru
Япония выделит средства рыбакам после отказа Китая от импорта морепродуктов - РИА Новости, 02.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/yaponiya-1893815943.html
Япония выделит средства рыбакам после отказа Китая от импорта морепродуктов
Япония выделит средства рыбакам после отказа Китая от импорта морепродуктов - РИА Новости, 02.09.2023
Япония выделит средства рыбакам после отказа Китая от импорта морепродуктов
Правительство Японии намерено выделить еще 20 миллиардов иен (137 миллионов долларов) для оказания помощи рыбакам и рыболовецкому промыслу после запрета Китая... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T11:15
2023-09-02T11:15
в мире
япония
китай
россия
фукусима-1
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936533_0:280:3143:2048_1920x0_80_0_0_b1fadb491ff622856ab29b4c0381421a.jpg
ТОКИО, 2 сен – РИА Новости. Правительство Японии намерено выделить еще 20 миллиардов иен (137 миллионов долларов) для оказания помощи рыбакам и рыболовецкому промыслу после запрета Китая на ввоз японских морепродуктов из-за начала сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан, сообщило агентство Киодо. Еще до начала сброса воды правительство объявило о мерах поддержки рыболовецкого промысла в случае репутационного ущерба на сумму 80 миллиардов иен (около 552 миллионов долларов). Новый пакет помощи будет направлен на то, чтобы снизить ущерб от принятых Китаем мер. В частности, предусматривается закупка и хранение гребешка, промысел которого особенно сильно зависит от экспорта в Китай, Японской организации внешней торговли (JETRO) будет поручено найти новые рынки сбыта, а также планируется переоснащение новым оборудованием перерабатывающих заводов внутри Японии. Как ожидается, новый пакет будет объявлен в начале следующей недели. С 24 августа Япония начала сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем, как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет. МАГАТЭ заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам, однако в самой Японии сильны опасения, что это может повредить имиджу японской сельскохозяйственной и рыбопромышленной продукции. Россия и Китай также выразили озабоченность в связи с решением японских властей. Китай полностью запретил импорт японских морепродуктов.
https://ria.ru/20230901/yaponiya-1893623219.html
япония
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936533_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_58934b647f8656174864508d3575aee0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, китай, россия, фукусима-1, магатэ
В мире, Япония, Китай, Россия, Фукусима-1, МАГАТЭ
Япония выделит средства рыбакам после отказа Китая от импорта морепродуктов

Япония выделит рыбакам 20 миллионов иен из-за запрета КНР на ввоз морепродуктов

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 2 сен – РИА Новости. Правительство Японии намерено выделить еще 20 миллиардов иен (137 миллионов долларов) для оказания помощи рыбакам и рыболовецкому промыслу после запрета Китая на ввоз японских морепродуктов из-за начала сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан, сообщило агентство Киодо.
Еще до начала сброса воды правительство объявило о мерах поддержки рыболовецкого промысла в случае репутационного ущерба на сумму 80 миллиардов иен (около 552 миллионов долларов).
Новый пакет помощи будет направлен на то, чтобы снизить ущерб от принятых Китаем мер. В частности, предусматривается закупка и хранение гребешка, промысел которого особенно сильно зависит от экспорта в Китай, Японской организации внешней торговли (JETRO) будет поручено найти новые рынки сбыта, а также планируется переоснащение новым оборудованием перерабатывающих заводов внутри Японии.
Как ожидается, новый пакет будет объявлен в начале следующей недели.
С 24 августа Япония начала сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем, как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет. МАГАТЭ заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам, однако в самой Японии сильны опасения, что это может повредить имиджу японской сельскохозяйственной и рыбопромышленной продукции. Россия и Китай также выразили озабоченность в связи с решением японских властей. Китай полностью запретил импорт японских морепродуктов.
Вид атомной электростанции Фукусима-1 после начала сброса воды в океан - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
В Японии после сброса воды с "Фукусимы" в море обнаружили тритий
Вчера, 12:29
 
В миреЯпонияКитайРоссияФукусима-1МАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала