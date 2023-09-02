https://ria.ru/20230902/yaponiya-1893815943.html

Япония выделит средства рыбакам после отказа Китая от импорта морепродуктов

Япония выделит средства рыбакам после отказа Китая от импорта морепродуктов - РИА Новости, 02.09.2023

Япония выделит средства рыбакам после отказа Китая от импорта морепродуктов

Правительство Японии намерено выделить еще 20 миллиардов иен (137 миллионов долларов) для оказания помощи рыбакам и рыболовецкому промыслу после запрета Китая... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T11:15

2023-09-02T11:15

2023-09-02T11:15

в мире

япония

китай

россия

фукусима-1

магатэ

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ТОКИО, 2 сен – РИА Новости. Правительство Японии намерено выделить еще 20 миллиардов иен (137 миллионов долларов) для оказания помощи рыбакам и рыболовецкому промыслу после запрета Китая на ввоз японских морепродуктов из-за начала сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан, сообщило агентство Киодо. Еще до начала сброса воды правительство объявило о мерах поддержки рыболовецкого промысла в случае репутационного ущерба на сумму 80 миллиардов иен (около 552 миллионов долларов). Новый пакет помощи будет направлен на то, чтобы снизить ущерб от принятых Китаем мер. В частности, предусматривается закупка и хранение гребешка, промысел которого особенно сильно зависит от экспорта в Китай, Японской организации внешней торговли (JETRO) будет поручено найти новые рынки сбыта, а также планируется переоснащение новым оборудованием перерабатывающих заводов внутри Японии. Как ожидается, новый пакет будет объявлен в начале следующей недели. С 24 августа Япония начала сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем, как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет. МАГАТЭ заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам, однако в самой Японии сильны опасения, что это может повредить имиджу японской сельскохозяйственной и рыбопромышленной продукции. Россия и Китай также выразили озабоченность в связи с решением японских властей. Китай полностью запретил импорт японских морепродуктов.

https://ria.ru/20230901/yaponiya-1893623219.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, китай, россия, фукусима-1, магатэ