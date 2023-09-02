https://ria.ru/20230902/yaponiya-1893815943.html
Япония выделит средства рыбакам после отказа Китая от импорта морепродуктов
Япония выделит средства рыбакам после отказа Китая от импорта морепродуктов - РИА Новости, 02.09.2023
Япония выделит средства рыбакам после отказа Китая от импорта морепродуктов
Правительство Японии намерено выделить еще 20 миллиардов иен (137 миллионов долларов) для оказания помощи рыбакам и рыболовецкому промыслу после запрета Китая... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T11:15
2023-09-02T11:15
2023-09-02T11:15
в мире
япония
китай
россия
фукусима-1
магатэ
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ТОКИО, 2 сен – РИА Новости. Правительство Японии намерено выделить еще 20 миллиардов иен (137 миллионов долларов) для оказания помощи рыбакам и рыболовецкому промыслу после запрета Китая на ввоз японских морепродуктов из-за начала сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан, сообщило агентство Киодо. Еще до начала сброса воды правительство объявило о мерах поддержки рыболовецкого промысла в случае репутационного ущерба на сумму 80 миллиардов иен (около 552 миллионов долларов). Новый пакет помощи будет направлен на то, чтобы снизить ущерб от принятых Китаем мер. В частности, предусматривается закупка и хранение гребешка, промысел которого особенно сильно зависит от экспорта в Китай, Японской организации внешней торговли (JETRO) будет поручено найти новые рынки сбыта, а также планируется переоснащение новым оборудованием перерабатывающих заводов внутри Японии. Как ожидается, новый пакет будет объявлен в начале следующей недели. С 24 августа Япония начала сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем, как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет. МАГАТЭ заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам, однако в самой Японии сильны опасения, что это может повредить имиджу японской сельскохозяйственной и рыбопромышленной продукции. Россия и Китай также выразили озабоченность в связи с решением японских властей. Китай полностью запретил импорт японских морепродуктов.
https://ria.ru/20230901/yaponiya-1893623219.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, китай, россия, фукусима-1, магатэ
В мире, Япония, Китай, Россия, Фукусима-1, МАГАТЭ
Япония выделит средства рыбакам после отказа Китая от импорта морепродуктов
Япония выделит рыбакам 20 миллионов иен из-за запрета КНР на ввоз морепродуктов
ТОКИО, 2 сен – РИА Новости. Правительство Японии намерено выделить еще 20 миллиардов иен (137 миллионов долларов) для оказания помощи рыбакам и рыболовецкому промыслу после запрета Китая на ввоз японских морепродуктов из-за начала сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан, сообщило агентство Киодо.
Еще до начала сброса воды правительство объявило о мерах поддержки рыболовецкого промысла в случае репутационного ущерба на сумму 80 миллиардов иен (около 552 миллионов долларов).
Новый пакет помощи будет направлен на то, чтобы снизить ущерб от принятых Китаем мер. В частности, предусматривается закупка и хранение гребешка, промысел которого особенно сильно зависит от экспорта в Китай, Японской организации внешней торговли (JETRO) будет поручено найти новые рынки сбыта, а также планируется переоснащение новым оборудованием перерабатывающих заводов внутри Японии.
Как ожидается, новый пакет будет объявлен в начале следующей недели.
С 24 августа Япония начала сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем, как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет. МАГАТЭ
заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам, однако в самой Японии сильны опасения, что это может повредить имиджу японской сельскохозяйственной и рыбопромышленной продукции. Россия
и Китай также выразили озабоченность в связи с решением японских властей. Китай полностью запретил импорт японских морепродуктов.
В Японии после сброса воды с "Фукусимы" в море обнаружили тритий