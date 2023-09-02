https://ria.ru/20230902/vybory-1893870789.html

Все участки в Токмаке в Запорожской области готовы к выборам

Все участки в Токмаке в Запорожской области готовы к выборам - РИА Новости, 02.09.2023

Все участки в Токмаке в Запорожской области готовы к выборам

В городе Токмак, находящемся недалеко от линии соприкосновения в Запорожской области, к выборам подготовлены все участки, сообщил журналистам и. о. главы... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T20:16

2023-09-02T20:16

2023-09-02T20:16

запорожская область

россия

токмак

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

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ТОКМАК, 2 сен - РИА Новости. В городе Токмак, находящемся недалеко от линии соприкосновения в Запорожской области, к выборам подготовлены все участки, сообщил журналистам и. о. главы Токмакского района Алексей Алипов. "Все участки готовы, голосование в городе будет осуществляться 8, 9 и 10 сентября. Именно 10 будут открыты участки. Всего у нас порядка 33 тысяч человек", - заявил он. В настоящий момент подомовое голосование проходит в селах Токмакского района. Алипов добавил, что явка на выборах уже "отличная". "Продолжается голосование в Токмакском районе, сформированы выездные группы, которые совершают подомовой обход. Группы работают в сопровождении сотрудников полиции и Росгвардии. Всё идет в штатном режиме", - сказал Алипов. Голосование проходит под контролем общественных наблюдателей. "Наши общественные наблюдатели сопровождают членов УИКов в ходе досрочного голосования. Токмакский район достаточно близок к линии боевого соприкосновения. Отсюда вытекают повышенные риски, но члены Общественной палаты тут работают и обеспечивают наблюдение за законностью и чистотой избирательного процесса. На текущий момент нарушений не выявлено, голосование проходит согласно всем нормам закона", - сказал заместитель Председателя Общественной палаты Запорожской области, руководитель Штаба общественного наблюдения Антон Бибиров-Государев. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Досрочное голосование стартовало 31 августа в 8.00. На территории Запорожской области его проводит 61 участковая избирательная комиссия. На территории других регионов России заработали 329 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах в законодательное собрание Запорожской области.

https://ria.ru/20230902/golosovanie-1893857025.html

запорожская область

россия

токмак

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запорожская область, россия, токмак, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф