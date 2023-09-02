https://ria.ru/20230902/vetnam-1893804080.html
Путин поздравил Вьетнам с годовщиной независимости
Путин поздравил Вьетнам с годовщиной независимости - РИА Новости, 02.09.2023
Путин поздравил Вьетнам с годовщиной независимости
Президент России Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Во Ван Тхыонгу с 78-летием провозглашения независимости республики, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T09:08
2023-09-02T09:08
2023-09-02T09:19
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Во Ван Тхыонгу с 78-летием провозглашения независимости республики, сообщается на сайте Кремля.После японской оккупации (1941-1945) в результате победы Августовской революции 2 сентября 1945 года Вьетнам был провозглашен независимым государством - Демократической Республикой Вьетнам (ДРВ). Вслед за этим более восьми лет (1945-1954) страна отстаивала свой суверенитет в войне сопротивления с Францией."Уважаемый товарищ Во Ван Тхыонг, примите искренние поздравления по случаю 78-летия провозглашения независимости Вьетнама. Российско-вьетнамские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Между нашими странами налажено плодотворное сотрудничество в различных сферах, конструктивное взаимодействие в международных делах", - говорится в сообщении.Президент выразил уверенность, что совместными усилиями страны обеспечат дальнейшее упрочение всеобъемлющего стратегического партнёрства на благо народов России и Вьетнама, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе."Желаю Вам здоровья и успехов, а всем Вашим соотечественникам – счастья и процветания", - заключил Путин.
https://ria.ru/20230714/pshenitsa-1884300860.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вьетнам, атр, владимир путин, в мире, россия, франция
Вьетнам, АТР, Владимир Путин, В мире, Россия, Франция
Путин поздравил Вьетнам с годовщиной независимости
Путин поздравил лидера Вьетнама с 78-летием независимости республики
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Во Ван Тхыонгу с 78-летием провозглашения независимости республики, сообщается на сайте
Кремля.
После японской оккупации (1941-1945) в результате победы Августовской революции 2 сентября 1945 года Вьетнам был провозглашен независимым государством - Демократической Республикой Вьетнам (ДРВ). Вслед за этим более восьми лет (1945-1954) страна отстаивала свой суверенитет в войне сопротивления с Францией
.
"Уважаемый товарищ Во Ван Тхыонг, примите искренние поздравления по случаю 78-летия провозглашения независимости Вьетнама. Российско-вьетнамские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Между нашими странами налажено плодотворное сотрудничество в различных сферах, конструктивное взаимодействие в международных делах", - говорится в сообщении.
Президент выразил уверенность, что совместными усилиями страны обеспечат дальнейшее упрочение всеобъемлющего стратегического партнёрства на благо народов России и Вьетнама, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Желаю Вам здоровья и успехов, а всем Вашим соотечественникам – счастья и процветания", - заключил Путин.
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