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СМИ: Вьетнам и США подпишут соглашение о стратегическом партнерстве
СМИ: Вьетнам и США подпишут соглашение о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 02.09.2023
СМИ: Вьетнам и США подпишут соглашение о стратегическом партнерстве
Президент США Джо Байден, как ожидается, во время визита во Вьетнам подпишет соглашение о двустороннем всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщает газета РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T05:59
2023-09-02T05:59
2023-09-02T07:49
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джо байден
карин жан-пьер
в мире
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден, как ожидается, во время визита во Вьетнам подпишет соглашение о двустороннем всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщает газета Washington Post. "Сделка, о которой, как ожидается, будет объявлено во время государственного визита президента Байдена во Вьетнам в ближайшие выходные, является последним шагом администрации Байдена по углублению отношений в Азии... Установление "всеобъемлющего стратегического партнерства" даст Соединенным Штатам дипломатический статус, который Вьетнам до сих пор сохранял лишь для нескольких других стран", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источники. Как отмечает газета, для Вьетнама более тесные отношения с США служат противовесом влиянию Китая. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Байден 10 сентября отправится в Ханой, где намерен провести встречи с представителями вьетнамского руководства. Байден рассчитывает обсудить с вьетнамским руководством пути содействия развитию экономики азиатской страны с прицелом на передовые технологии и инновации, расширение культурных связей и совместную борьбу с изменениями климата.
https://ria.ru/20230902/partnerstvo-1893794747.html
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вьетнам, сша, азия, джо байден, карин жан-пьер, в мире
Вьетнам, США, Азия, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, В мире
СМИ: Вьетнам и США подпишут соглашение о стратегическом партнерстве
WP: Байден во Вьетнаме подпишет соглашение о стратегическом партнерстве стран