https://ria.ru/20230902/vetnam-1893794944.html

СМИ: Вьетнам и США подпишут соглашение о стратегическом партнерстве

СМИ: Вьетнам и США подпишут соглашение о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 02.09.2023

СМИ: Вьетнам и США подпишут соглашение о стратегическом партнерстве

Президент США Джо Байден, как ожидается, во время визита во Вьетнам подпишет соглашение о двустороннем всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщает газета РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T05:59

2023-09-02T05:59

2023-09-02T07:49

вьетнам

сша

азия

джо байден

карин жан-пьер

в мире

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден, как ожидается, во время визита во Вьетнам подпишет соглашение о двустороннем всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщает газета Washington Post. "Сделка, о которой, как ожидается, будет объявлено во время государственного визита президента Байдена во Вьетнам в ближайшие выходные, является последним шагом администрации Байдена по углублению отношений в Азии... Установление "всеобъемлющего стратегического партнерства" даст Соединенным Штатам дипломатический статус, который Вьетнам до сих пор сохранял лишь для нескольких других стран", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источники. Как отмечает газета, для Вьетнама более тесные отношения с США служат противовесом влиянию Китая. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Байден 10 сентября отправится в Ханой, где намерен провести встречи с представителями вьетнамского руководства. Байден рассчитывает обсудить с вьетнамским руководством пути содействия развитию экономики азиатской страны с прицелом на передовые технологии и инновации, расширение культурных связей и совместную борьбу с изменениями климата.

https://ria.ru/20230902/partnerstvo-1893794747.html

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вьетнам, сша, азия, джо байден, карин жан-пьер, в мире