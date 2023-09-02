https://ria.ru/20230902/ucheniya-1893819249.html

На учениях ОДКБ отрабатывают угрозы биобезопасности

На учениях ОДКБ отрабатывают угрозы биобезопасности - РИА Новости, 02.09.2023

На учениях ОДКБ отрабатывают угрозы биобезопасности

В рамках учений ОДКБ, которые проходят в Белоруссии с 1 по 6 сентября, отрабатываются угрозы биологической и химической безопасности, сообщила в субботу... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T12:02

2023-09-02T12:02

2023-09-02T12:22

безопасность

белоруссия

одкб

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МИНСК, 2 сен - РИА Новости. В рамках учений ОДКБ, которые проходят в Белоруссии с 1 по 6 сентября, отрабатываются угрозы биологической и химической безопасности, сообщила в субботу пресс-служба белорусского Минобороны в Telegram-канале. "В ходе специального учения с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2023" отрабатываются вопросы минимизации биологических угроз, проведения неспецифической биологической разведки района при помощи расчета РХМ-6, отбора проб, эвакуации заболевших и полной специальной обработки личного состава, военной техники, оружия и снаряжения", - говорится в сообщении. В ведомстве рассказали, что для недопущения распространения условной биологической угрозы была развернута карантинная зона, где разместили подразделение. В районе ведется наблюдение за личным составом и осуществляется своевременное реагирование при появлении новых заболевших.

белоруссия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru. 2023-09-02T12:02 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, белоруссия, одкб