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На учениях ОДКБ отрабатывают угрозы биобезопасности - РИА Новости, 02.09.2023
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12:02 02.09.2023 (обновлено: 12:22 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/ucheniya-1893819249.html
На учениях ОДКБ отрабатывают угрозы биобезопасности
На учениях ОДКБ отрабатывают угрозы биобезопасности - РИА Новости, 02.09.2023
На учениях ОДКБ отрабатывают угрозы биобезопасности
В рамках учений ОДКБ, которые проходят в Белоруссии с 1 по 6 сентября, отрабатываются угрозы биологической и химической безопасности, сообщила в субботу... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T12:02
2023-09-02T12:22
безопасность
белоруссия
одкб
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МИНСК, 2 сен - РИА Новости. В рамках учений ОДКБ, которые проходят в Белоруссии с 1 по 6 сентября, отрабатываются угрозы биологической и химической безопасности, сообщила в субботу пресс-служба белорусского Минобороны в Telegram-канале. "В ходе специального учения с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2023" отрабатываются вопросы минимизации биологических угроз, проведения неспецифической биологической разведки района при помощи расчета РХМ-6, отбора проб, эвакуации заболевших и полной специальной обработки личного состава, военной техники, оружия и снаряжения", - говорится в сообщении. В ведомстве рассказали, что для недопущения распространения условной биологической угрозы была развернута карантинная зона, где разместили подразделение. В районе ведется наблюдение за личным составом и осуществляется своевременное реагирование при появлении новых заболевших.
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Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты
Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru.
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безопасность, белоруссия, одкб
Безопасность, Белоруссия, ОДКБ
На учениях ОДКБ отрабатывают угрозы биобезопасности

Военные ОДКБ отрабатывают угрозы биобезопасности на учениях в Белоруссии

© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/TelegramНа учениях ОДКБ отрабатывают угрозы биобезопасности
На учениях ОДКБ отрабатывают угрозы биобезопасности - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/Telegram
На учениях ОДКБ отрабатывают угрозы биобезопасности
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 сен - РИА Новости. В рамках учений ОДКБ, которые проходят в Белоруссии с 1 по 6 сентября, отрабатываются угрозы биологической и химической безопасности, сообщила в субботу пресс-служба белорусского Минобороны в Telegram-канале.
«
"В ходе специального учения с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2023" отрабатываются вопросы минимизации биологических угроз, проведения неспецифической биологической разведки района при помощи расчета РХМ-6, отбора проб, эвакуации заболевших и полной специальной обработки личного состава, военной техники, оружия и снаряжения", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что для недопущения распространения условной биологической угрозы была развернута карантинная зона, где разместили подразделение. В районе ведется наблюдение за личным составом и осуществляется своевременное реагирование при появлении новых заболевших.
 
БезопасностьБелоруссияОДКБ
 
 
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