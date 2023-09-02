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Опрос: 60 процентов республиканцев готовы поддержать Трампа на праймериз - РИА Новости, 02.09.2023
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18:12 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/trump-1893859724.html
Опрос: 60 процентов республиканцев готовы поддержать Трампа на праймериз
Опрос: 60 процентов республиканцев готовы поддержать Трампа на праймериз - РИА Новости, 02.09.2023
Опрос: 60 процентов республиканцев готовы поддержать Трампа на праймериз
Почти 60% республиканцев готовы поддержать Дональда Трампа на праймериз, которые определят, кто будет баллотироваться от партии в президенты США в 2024 году,... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T18:12
2023-09-02T18:12
в мире
сша
флорида
дональд трамп
рон десантис
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ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Почти 60% республиканцев готовы поддержать Дональда Трампа на праймериз, которые определят, кто будет баллотироваться от партии в президенты США в 2024 году, свидетельствует опрос газеты Wall Street Journal. Экс-президент лидирует в опросе с 59% голосов, вторым стал губернатор Флориды Рон Десантис с 13%. На третьем месте бывшая представительница США в ООН Никки Хейли с 8%. Предпринимателя Вивека Рамасвами, который занял четвертую строчку, хотят видеть своим кандидатом 5% участников республиканских праймериз. Уровень поддержки Трампа вырос, а Десантиса упал на 11 процентных пунктов в сравнении с опросом, который Wall Street Journal проводил в апреле. В опросе, проведенном 24-30 августа, приняли участие 600 республиканцев, которые будут голосовать на праймериз.
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в мире, сша, флорида, дональд трамп, рон десантис, никки хейли, оон
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Рон Десантис, Никки Хейли, ООН
Опрос: 60 процентов республиканцев готовы поддержать Трампа на праймериз

WSJ: 60% республиканцев готовы поддержать Трампа на праймериз

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Почти 60% республиканцев готовы поддержать Дональда Трампа на праймериз, которые определят, кто будет баллотироваться от партии в президенты США в 2024 году, свидетельствует опрос газеты Wall Street Journal.
Экс-президент лидирует в опросе с 59% голосов, вторым стал губернатор Флориды Рон Десантис с 13%. На третьем месте бывшая представительница США в ООН Никки Хейли с 8%. Предпринимателя Вивека Рамасвами, который занял четвертую строчку, хотят видеть своим кандидатом 5% участников республиканских праймериз.
Уровень поддержки Трампа вырос, а Десантиса упал на 11 процентных пунктов в сравнении с опросом, который Wall Street Journal проводил в апреле.
В опросе, проведенном 24-30 августа, приняли участие 600 республиканцев, которые будут голосовать на праймериз.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Трамп уверен, что тюрьма ему не грозит
29 августа, 22:40
 
В миреСШАФлоридаДональд ТрампРон ДесантисНикки ХейлиООН
 
 
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