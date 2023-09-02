https://ria.ru/20230902/trump-1893859724.html

Опрос: 60 процентов республиканцев готовы поддержать Трампа на праймериз

Опрос: 60 процентов республиканцев готовы поддержать Трампа на праймериз - РИА Новости, 02.09.2023

Опрос: 60 процентов республиканцев готовы поддержать Трампа на праймериз

Почти 60% республиканцев готовы поддержать Дональда Трампа на праймериз, которые определят, кто будет баллотироваться от партии в президенты США в 2024 году,... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T18:12

2023-09-02T18:12

2023-09-02T18:12

в мире

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флорида

дональд трамп

рон десантис

никки хейли

оон

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ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Почти 60% республиканцев готовы поддержать Дональда Трампа на праймериз, которые определят, кто будет баллотироваться от партии в президенты США в 2024 году, свидетельствует опрос газеты Wall Street Journal. Экс-президент лидирует в опросе с 59% голосов, вторым стал губернатор Флориды Рон Десантис с 13%. На третьем месте бывшая представительница США в ООН Никки Хейли с 8%. Предпринимателя Вивека Рамасвами, который занял четвертую строчку, хотят видеть своим кандидатом 5% участников республиканских праймериз. Уровень поддержки Трампа вырос, а Десантиса упал на 11 процентных пунктов в сравнении с опросом, который Wall Street Journal проводил в апреле. В опросе, проведенном 24-30 августа, приняли участие 600 республиканцев, которые будут голосовать на праймериз.

https://ria.ru/20230829/tramp-1893030104.html

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в мире, сша, флорида, дональд трамп, рон десантис, никки хейли, оон