https://ria.ru/20230902/trevoga-1893789879.html

В Харьковской области объявили воздушную тревогу

В Харьковской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.09.2023

В Харьковской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T02:29

2023-09-02T02:29

2023-09-02T02:29

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы рф

киев

запорожская область

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в Харьковской области прозвучал в 01.54 (совпадает с мск), а в подконтрольной Киеву части Запорожской области в 01.59 (мск). Онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации также со ссылкой на СМИ сообщает о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230901/vzryvy-1893542095.html

харьковская область

киев

запорожская область

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харьковская область, вооруженные силы рф, киев, запорожская область